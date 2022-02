Christian, trama e anticipazioni degli episodi finali

Il supernatural-crime drama prodotto da Sky e Lucky Red arriva alla sua conclusione con le due puntate dirette da Stefano Lodovichi. Dall’11 febbraio alle 21:15 su Sky Atlantic. Disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW

CHI È CHRISTIAN

Christian è lo sgherro di un boss della Roma di periferia che si guadagna da vivere recuperando crediti facendo l’unica cosa che sa fare: menare le mani. Fino a quando quelle mani, fino a quel momento abituate a far sanguinare gli altri, non prenderanno a sanguinare per via delle stimmate, le ferite dei santi con le quali Christian inizierà a fare miracoli. Sulle tracce di Christian e del suo mistero si metterà presto Matteo, diffidente emissario del Vaticano ossessionato dal trovare qualcuno i cui poteri taumaturgici siano veri, interpretato dal vincitore del David di Donatello Claudio Santamaria.

CHRISTIAN, GLI AUTORI

Selezionata in concorso al CanneSeries 2021, festival tra i più importanti e prestigiosi per le serie TV a livello internazionale, dove ha conquistato il Prix de la Meilleure Musique (Best Music), consegnato al compositore della colonna sonora della serie Giorgio Giampà, la serie è creata da Valerio Cilio, Roberto “Saku” Cinardi e Enrico Audenino, da un’idea di Roberto “Saku” Cinardi. Le sceneggiature sono di Valerio Cilio, Enrico Audenino, Renato Sannio e Patrizia Dellea. Christian è liberamente ispirata a Stigmate, la graphic novel di Claudio Piersanti e Lorenzo Mattotti edita da Logos Edizioni.



CHRISTIAN, IL CAST

Accanto a Edoardo Pesce e a Claudio Santamaria nel cast: Silvia D’Amico nei panni di Rachele, una ragazza problematica vicina a Christian; Giordano De Plano è Lino, il boss locale, quasi un fratello per Christian essendo i due stati cresciuti dalla stessa donna, Italia; Antonio Bannò nei panni del figlio di Lino, Davide, erede dell’impero del padre e miglior amico di Christian; Milena Mancini interpreta Anna, moglie di Lino e madre di Davide; Francesco Colella è Tomei, il veterinario del quartiere che arrotonda curando e cucendo quanti ne hanno bisogno e non possono andare in ospedale; Gabriel Montesi, che interpreta un amico della compagnia di Christian e Davide, Penna, un piccolo malvivente che lavora per Lino; Lina Sastri nei panni di Italia, la madre di Christian; Ivan Franek e Giulio Beranek, in quelli rispettivamente di Padre Klaus e del Biondo.

SINOSSI DEGLI ULTIMI DUE EPISODI

Matteo va sempre più a fondo nella sua indagine e fa la conoscenza di un misterioso sacerdote, Klaus, che potrebbe avere un ruolo fondamentale nella sua ricerca. La fama miracolosa di Christian intanto si spande velocemente per la Città-Palazzo, arrivando anche alle orecchie di Lino, che inizia a percepire come pericolosa questa novità. Assegna quindi un incarico troppo efferato a Christian, nella speranza di ridimensionarne il potere, ma qualcosa non va secondo i piani.

Christian teme le conseguenze della sua disobbedienza a Lino, ma è proprio il boss a sentirsi accerchiato e a cercare a tutti i costi un armistizio. Italia compie un estremo tentativo per mettere in guardia il figlio dalle offerte del boss, portando i due allo scontro finale. Matteo ottiene le informazioni che voleva da Padre Klaus ed è costretto a compiere una scelta che cambierà il destino di molti.