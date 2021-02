Rai 2, La Caserma ascolti tv: forte appeal tra i giovani. Picchi del 19.6% tra i 15-19 anni

Martina Albertoni lascia il programma. Il programma si conferma di forte appeal tra i giovani: share del 19.6% tra gli individui di 15-19 anni

La Caserma, il nuovo docu-reality di Rai2, – realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, si conferma di forte appeal tra i giovani. La terza puntata, andata in onda ieri in prima serata, ha registrato uno share del 7.04% con picchi del 9% e di oltre 2 milioni di spettatori, con percentuali del 19.6% tra gli individui di 15-19 anni, del 18,8% tra i maschi 8-14 anni, e del 19,3% tra le femmine 15-24. Dati che hanno abbassato ulteriormente l’età media dei telespettatori: 45,1 anni, -2,3 rispetto alla prima puntata.

Giunti a metà percorso, si iniziano a vedere i primi segni di cedimento tra i ragazzi. Martina Albertoni, presa dallo sconforto per l’inconciliabilità con la vita da Caserma, ha comunicato all’istruttore capo che per lei l’esperienza a Levico è arrivata al capolinea. Questa decisione viene vissuta male da Nicholas Lapresa, che credeva molto nella forza del “gruppo”, dove l’unione che fa la forza.Intanto, in Caserma le prove continuano ed è giunto il momento di mettere in atto un’inedita esercitazione a squadre in esterna e, a seguire, un approfondimento culturale: i ragazzi hanno infatti seguito un’interessante lezione sul ruolo delle donne nella Storia impartita da un ospite d’eccezione, Aldo Cazzullo, storico e scrittore.

Tra formazione e lezioni, i protagonisti hanno avuto il tempo per svagarsi, ma i festeggiamenti concessi per l’imminente compleanno di Corsaro, si sono trasformati in bagordi: i gemelli Lapresa, Ciupilan, Rosa, Fratino e Mauri (quest’ultima, in quanto piantone, non è stata in grado di mantenere l’ordine), senza esitare, hanno dovuto scontare la loro punizione: pelare le patate.

I commilitoni continuano ad essere refrattari alla disciplina da Caserma e a certe regole: al cambio turno del piantone, Rizzolo non si assicura che il suo successore prenda posto, e Corsaro, dopo essersi preparato, si rimette a letto… entrambi sono stati chiamati a rapporto la mattina seguente.

La Caserma è un programma scritto da Cristiano Rinaldi con Cristina Limon, Roberto Petrucci, Andrea Marchi, Veronica Pennacchio, Caterina Gaia e Chiara Iacobelli. La regia è di Riccardo Valotti.

Il programma è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso