Elisa Isoardi, il Sì all’Isola nasconde altri progetti a Mediaset: il retroscena

La notizia della sua partecipazione all’Isola è ormai cosa certa, ma pare che per la conduttrice cuneese Mediaset stia aprendo anche altre porte

Elisa Isoardi è in questi giorni al centro di diverse indiscrezioni che la vorrebbero tra le protagoniste della nuova edizione de L’isola dei famosi, in partenza il prossimo lunedì 8 marzo. Ancora nessuna ufficialità da parte della conduttrice, ma i rumors si fanno sempre più insistenti e pare che oltre alla sua partecipazione al reality di Canale 5 ci sia in serbo per lei anche un nuovo progetto a Mediaset.

Proprio stamane il sito di TvBlog ha stilato la lista dei concorrenti che a breve salperanno per raggiungere le sponde dell’Honduras. Tra i personaggi fa capolino il nome di Elisa Isoardi, già particolarmente citato nelle ultime settimane. Da parte dell’ex concorrente di Ballando con le stelle non vi è stata ancora nessuna conferma, ma il suo nome appare ormai certo.

La bella conduttrice cuneese quindi approderà nella rete ammiraglia Mediaset dopo ben 18 anni in Rai. Un colpo di coda non indifferente che però la Isoardi pare abbia deciso di fare con la quasi certezza di ottenere anche qualcos’altro dai piani alti della rete del Biscione.

Secondo quanto viene riportato da Dagospia, all’interno della rubrica A lume di candela, la conduttrice avrebbe trattato con Mediaset per ottenere un pacchetto che comprenderebbe, oltre alla partecipazione all’Isola dei famosi, anche una conduzione di un programma tv.

Isoardi al posto della Panicucci?

Proprio stamane, Alberto Dandolo sul settimanale Oggi aveva lanciato un retroscena scottante nei confronti di Mattino 5 e Federica Panicucci. Secondo quanto riportato dal giornalista, infatti, la conduzione del contenitore mattutino di Canale 5 sarebbe traballante e si starebbe pensando a sostituire la conduttrice toscana. Che ci sia in ballo proprio il nome di Elisa Isoardi?

In più, Dagospia annuncia anche che per l’ex compagna di Salvini si stia valutando anche la conduzione di una trasmissione che va in onda su Rete 4. Insomma, Elisa sarebbe particolarmente corteggiata dalle reti private, a differenza di quanto, invece, ha deciso di fare la Rai che le ha dato il ben servito dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle e dopo aver cancellato dal palinsesto anche il suo programma Check up.

Inoltre, non sarebbe la prima volta che Mediaset decide di offrire la partecipazione a un reality e poi anche la conduzione di altri programmi delle rete, come accadde nel 2016 con Simona Ventura, quando approdò come naufraga all’Isola per poi condurre prima Selfie – Le cose cambiano su Canale 5 e poi Temptation Island Vip nel 2018.







Maria Zanghì, Gossipetv.com