Safer internet Day, tutelarsi su YouTube

Dal checkup della privacy a alla app per bambini sotto i 13 anni

Controllare le impostazioni di sicurezza e i dati raccolti, gestire gli annunci pubblicitari e usare gli strumenti a disposizione per tutelare i bambini: sono diversi i modi per avere più controllo e proteggere la famiglia nella fruizione di video su YouTube. Google ne ha elencati cinque, in occasione del Safer Internet Day.

Pensando ai più piccoli, il consiglio ai genitori è quello di usare YouTube Kids, una app pensata per i bambini sotto i 13 anni, a cui offre la possibilità di navigare in autonomia tra una serie di contenuti selezionati, per un tempo di fruizione massimo impostato da mamma o papà.

Per i controlli sui dati raccolti, gli utenti hanno a disposizione una dashboard dove consultare ed eliminare la cronologia delle visualizzazioni, delle ricerche e delle posizioni, oltre a fare il checkup della privacy. La pagina Controllo sicurezza offre invece consigli per proteggere dati e dispositivi su Google, consente di verificare la sicurezza delle password scelte e di gestire le app esterne che hanno accesso ai dati.

Altra sezione a disposizione è quella sulla personalizzazione degli annunci, che può essere disattivata. L’ultimo strumento a disposizione è la possibilità di segnalare i contenuti ritenuti non appropriati. La cronologia delle segnalazioni consente poi di vedere quali misure sono state prese da YouTube a seguito delle segnalazioni.





Ansa.it