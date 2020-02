Loredana Lecciso confessa: “La passione con Al Bano non si è mai spenta”

Il triangolo composto da Loredana Lecciso, Al Bano e Romina Power infiamma sempre il gossip e le ultime dichiarazioni della ex compagna del cantante potrebbero scatenare la furia dell’americana.

Da sempre vista dai più come colei che si è intromessa nella relazione tra Al Bano e Romina, nonostante il matrimonio fosse stato dichiarato da tempo finito, Loredana è stata un personaggio che ha sempre diviso il pubblico in due. Madre di due dei figli dell’ugola di Cellino San Marco, Jasmine e Al Bano junior, la Lecciso ha sempre tentato di usare toni concilianti anche nei confronti della Power che, senza mezzi termini, ha espresso le sue considerazioni al vetriolo nei confronti della “nemica”.

Tra le due, infatti, le frecciatine si sprecano e le ultime affermazioni che Loredana Lecciso ha rilasciato in esclusiva al settimanale Chi potrebbero davvero dare fastidio a Romina. “La passione con Al Bano non si è mai spenta e, negli anni, è persino aumentata – ha rivelato la donna, ribadendo i suoi ottimi rapporti con il cantante nonostante la fine della relazione – . Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo anche v videochiamate, è sempre bello, stimolante e costruttivo parlare con lui”. Loredana e Al Bano, infatti, non hanno mai nascosto di essere rimasti in buonissimi rapporti anche dopo la fine della storia d’amore sulla quale, pare, che la Lecciso abbia qualche rammarico.

“Insieme abbiamo creato una splendida famiglia, anche se mi rammarico di essere stata troppo impulsiva in passato – ha fatto sapere lei, riferendosi ad alcuni errori commessi nel rapporto con il cantante – . Se 20 anni fa avessi avuto la consapevolezza di oggi sarebbe stato tutto diverso; ora ho imparato a gestire me stessa e mi sento bene, vivo un momento felice”. Serena per l’equilibrio raggiunto negli ultimi anni, Loredana Lecciso ha anche motivato la sua assenza al Teatro Ariston, dove, invece, Al Bano e Romina Power hanno partecipato in qualità di super ospiti della prima puntata di Sanremo 2020.

“Non ero nella platea a Sanremo perché non ho mai assistito alle performance di Al Bano all’Ariston – ha precisato lei, tornando a fare una precisazione sulla storica rivalità con Romina Power – . Sono stata al gioco su chi scherza sulla nostra rivalità tra me e Romina, ma da parte mia non esiste”. Ribadendo di non avere nulla nei confronti della ex moglie del cantante, dunque, la Lecciso si è detta ancora una volta disposta ad un avvicinamento qualora ce ne fosse la possibilità. “Tra l’altro ho provato più volte a tenderle la mano, ma non ho mai avuto risposte”, ha aggiunto ancora Loredana, lasciando intendere che l’astio immotivato sia solo da parte della Power.

