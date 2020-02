Federica Nargi, party di compleanno scatenato per i 30 anni in un esclusivo locale di Milano

Federica Nargi ha fatto le cose in grande per celebrare i 30 anni: l’ex velina di Striscia la Notizia mora si è regalata un super party di compleanno in un esclusivo locale di Milano.



Abitino fasciato rosa, capelli lasciati sciolti e tanta voglia di fare baldoria. Federica Nargi meravigliosa e sorridente ha festeggiato i suoi magnifici 30 anni, compiuti lo scorso 5 febbraio, con un party di compleanno davvero sorprendente.



Allestimento favoloso, tante pietanze, musica da vivo e la voglia di stupire, insieme al compagno Alessandro Matri e agli amici più cari, tra i quali Costanza Caracciolo, incinta della sua seconda bambina, Andrea Graffagnini, Laura D’Annibale, Simona Salvemini.



Brindisi e risate a non finire. La showgirl e modella, insieme al calciatore del cuore, padre delle sue bimbe, Sofia, 3 anni, e Beatrice, che il prossimo 16 marzo spegnerà la sua prima candelina, si è lanciata in balli senza tregua, ha improvvisato karaoke e non ha smesso un attimo di gioire accanto a chi le vuole bene.



Presente anche la sorella della romana, Claudia Nargi, sempre in forma top, accattivante più che mai.



Tanti invitati e allegria da vendere, anche al momento della torta multipiano, come raccontano sul social i video condivisi dalla Nargi e dai suoi amici, entusiasti del suo party di compleanno senza un attimo di respiro.



Gossip.it