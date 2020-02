Caterina Balivo non ci sta e attacca Morgan: ‘Quando sul palco dell’Ariston si è stupito che Bugo se ne fosse andato aveva proprio una faccia da schiaffi’

Caterina Balivo ha voluto dire la sua su quello che è stato probabilmente il caso più chiacchierato dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, vinta da Diodato. Ovvero l’ultima esibizione di Morgan e Bugo, che ha visto quest’ultimo abbandonare il palco dopo che il collega ha modificato in diretta il testo del brano che avevano portato insieme in gara, trasformandolo in una invettiva proprio contro di lui. Per la Balivo quando Morgan ha fatto finta di stupirsi che Bugo avesse abbandonato il palcoscenico aveva proprio una “faccia da schiaffi”.



“Bugo ha abbandonato il palco del Festival di Sanremo con Morgan che diceva: ‘Ma che succede, ma che succede?’. Noi abbiamo invitato il direttore d’orchestra, colui che ha fermato l’orchestra, Simona Bertolotti”, ha esordito Caterina aprendo l’argomento durante la puntata di lunedì di ‘Vieni da me’. “Venerdì abbiamo assistito ad una scena che ci ha lasciato increduli. Tu hai fermato l’orchestra, Bugo se n’è andato e poi Fiorello e Amadeus hanno cercato di fare tornare sul palco sia lui che Morgan, non ci sono riusciti e sono stati squalificati”, ha poi aggiunto rivolgendosi a Bertolotti. Dopo aver mostrato il filmato dell’accaduto, ha continuato: “Per me c’è poco da applaudire. Dalla reazione di Bugo sembra che davvero nessuno sapesse nulla”.



Bertolotti si è schierato con Bugo: “Bugo non si meritava tutto questo. Io ho percepito subito che c’era qualcosa di strano, ma non pensavo che sarebbe successo quello che è successo. Altrimenti non mi sarei prestato a fare questa pagliacciata. Il testo originale era stato scritto da due persone molto sensibili come Andrea Bonomo e lo stesso Bugo, quello modificato da Morgan, beh lascio a voi il giudizio…”.



“Morgan perché si meraviglia che Bugo se ne va? Quando ha detto ‘Che succede?’ aveva proprio una faccia da schiaffi. Ci vuole coraggio a dire una cosa del genere…”, ha concluso visibilmente alterata la Balivo.



