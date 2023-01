Sean Penn commosso presenta Zelensky ai Golden Globe 2023: “Non ci sarà la terza guerra mondiale”

Il presidente ucraino, in videomessaggio, è intervenuto durante la cerimonia di premiazione

“La prima guerra mondiale ha fatto milioni di morti, la seconda guerra mondiale ne ha fatti decine di milioni, non ci sarà una terza guerra mondiale. Non è una trilogia”, ha detto Volodymyr Zelensky in un discorso registrato mandato in onda durante la cerimonia dei Golden Globes. “Spero che tutti voi sarete con noi nel giorno della nostra vittoria”, ha detto esortando gli spettatori e i partecipanti a dire “la verità” sui social network e in televisione. Zelensky è stato introdotto al gala dall’attore Sean Penn, che ha pronunciato un discorso visibilmente commosso. Il presidente ucraino ha aggiunto, tra gli applausi del mondo di Hollywood, che “La guerra in Ucraina non è ancora finita, ma la marea sta cambiando, ed è già chiaro chi vincerà”.