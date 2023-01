Maneskin, la marcia nuziale “rock” di Thomas Raggi, vista Fori Imperiali: la spettacolare esibizione

Il chitarrista romano suona dalla terrazza del Campidoglio, a Roma e pubblica il filmato su instagram, a pochi giorni dall’uscita del nuovo album della band, ed è subito virale sui social: “Sono confuso: chi si sta sposando??”, si chiede un fan

Da una terrazza romana che domina i Fori Imperiali, la spettacolare esibizione del chitarrista romano pubblicata su instagram, a pochi giorni dall’uscita del nuovo album della band: ed è subito virale sui social: la marcia nuziale rock di Thomas Raggi, vista Fori Imperiali.

Il “mistero”: “qualcuno si sposa?

I commenti anche ironici al post di Raggi: “Solo a me questo ricorda il matrimonio di Ivano e Jessica in Viaggi di Nozze di Verdone?”, “Sono confuso: chi si sta sposando??”, si chiede un altro fan, “Non si sposa nessuno, è solo per fare ancora del gossip, un’altra trovata pubblicitaria per il nuovo singolo”, scrive con sarcasmo un altro.

Il gruppo musicale presenterà la prossima settimana il nuovo album “Rush”, che uscirà il 20 gennaio.

Pochi giorni fa, era stato Damiano, il cantante, a postare video e foto del taglio dei capelli, anche questo diventato subito virale, dall’alto dei suoi più di 5 milioni di followers. Diventati ormai fenomeno planetario, ed apparsi su tutti i palcoscenici dello Show Business internazionale.

Gli “eventi” – quasi sempre promossi e diffusi via social – della band capitolina, amplificano l’attesa dei fans per il nuovo album.