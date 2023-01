“Grande Fratello Vip”, Daniele Del Moro conteso da Nicole Murgia e Oriana Marzoli

Le due concorrenti si ritrovano a discutere del delicato equilibrio dei rapporti che le legano al bell’imprenditore

Al “Grande Fratello Vip” Daniele, nonostante abbia più volte manifestato il suo desiderio di essere escluso da triangoli di ogni sorta, finisce sempre tra due fuochi.

Stavolta, a contendersi il bel veneto, ci sono Oriana e Nicole. L’attrice fin da subito ha puntato il ragazzo ma, non volendo interferire con quanto già in atto tra lui e Oriana, ha chiesto all’amica il permesso di avvicinarsi. La venezuelana ha detto di non essere innamorata di Daniele e ha dato il via libera a Nicole…

IL RAPPORTO TRA ORIANA E DANIELE – Con il tempo però il rapporto tra Oriana e Daniele è mutato. Dopo aver realizzato che tra i due c’è un certo feeling, Nicole si confronta quindi con l’amica e chiede spiegazioni, pretendendo massima sincerità. Le due sono sempre state legate da stima e affetto e vorrebbe che parlassero apertamente di quello che sta succedendo. La ragazza non può rivendicare nulla, e non può permettersi il lusso di essere gelosa. “Io non posso dirti tu non puoi o tu non devi” afferma Nicole. Tuttavia avrebbe gradito se Oriana le avesse detto di aver passato una notte insieme al ragazzo. Di tutta risposta, la venezuelana dice che tra Nicole e Daniele non c’è più nulla. Nel periodo di Natale aveva notato un avvicinamento e per questo aveva smesso di scherzare con lui. Ma, adesso, la situazione è cambiata.

NICOLE, IL RAPPORTO INCRINATO CON ORIANA – Anche l’attrice ha notato che i due sono più intimi, motivo per cui si è posta delle domande. Avrebbe voluto che Oriana le portasse maggior rispetto, parlandole a cuore aperto. Lei al suo posto le avrebbe raccontato tutto. Ma l’amicizia che le lega non è poi così profonda, le fa notare Oriana, che ha evitato di parlarle degli abbracci avuti durante la notte con Daniele per non turbarla. Nicole è sicuramente una ragazza simpatica, ma alle volte fa delle battute maliziose che la venezuelana poco gradisce.

NICOLE DELUSA – L’attrice non è d’accordo: con Daniele ha proprio evitato di avere un approccio troppo diretto. Ribadisce di non poter decidere nulla per conto di Oriana ma è rimasta delusa dal suo comportamento ambiguo. Dice di essere solo amica di Daniele ma forse c’è qualcosa in più.