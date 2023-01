Elisabetta Gregoraci innamorata, con Giulio Fratini baci e palpatine a Dubai

La coppia ormai non si nasconde più e in vacanza per Capodanno si lascia trasportare dalla passione

Tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini è amore allo stato puro, e ormai i due non fanno più nulla per nascondersi. La passione è alle stelle e, in vacanza a Dubai per Capodanno, si lasciano andare a baci bollenti e palpatine in spiaggia. I paparazzi del settimanale Chi sono appostati e non perdono l’occasione di carpire qualche scatto dei loro momenti intimi.

In spiaggia Elisabetta Gregoraci sfoggia un fisico tonico e asciutto, valorizzato dal bikini striminzito. Giulio Fratini è pazzo di lei e non resiste alla tentazione di qualche carezza e palpatina maliziosa. Si baciano con trasporto sul lettino, le gli carezza il viso e lui la riempie di attenzioni. Se le giornate in spiaggia sono bollenti, anche la notte è caldissima con la coppia che passeggia mano nella mano tra le luci dei locali di lusso di Dubai.

Finalmente allo scoperto – E’ stata proprio la vacanza di Capodanno a fornire l’occasione giusta a Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini di uscire allo scoperto ufficialmente, anche se timidamente. Dagli Emirati Arabi arriva il primo video con la conduttrice che inquadra il suo compagno e dice: “Non essere timido” mentre lui saluta con la mano e si nasconde. Niente proclami o post di coppia, ma tanto basta per confermare quello che ormai era un segreto di Pulcinella. Al dito di lei è spuntato anche un meraviglioso anello: segno di un impegno ufficiale?

Un amore in sordina – Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini fanno coppia da prima delle state ma prima non si erano mai mostrati insieme sui social e anche con i paparazzi avevano messo in atto tecniche di depistaggio. Da qualche tempo erano iniziate a spuntare post social dagli stessi luoghi, come le gite a Firenze (dove abita l’imprenditore) o il viaggio in Cappadocia, ma mai si erano esposti così tanto. Con il nuovo anno non si nascondono più e anche con i flash dei paparazzi che impazzano loro non resistono alla tentazione di baci focosi.

Gli ex ingombranti – Uscire allo scoperto con Giulio Fratini è stato un passo importante per Elisabetta Gregoraci che, dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore 6 anni fa, non ha mai ufficializzato nessuna relazione. Con l’ex ha mantenuto un rapporto stupendo: abitano a pochi passi l’uno dall’altro e si frequentano spesso, anche insieme al figlio Nathan Falco. Le vacanze le hanno trascorse tutti a Malindi nel resort di famiglia con anche la sorella della conduttrice. Dal canto suo, anche Giulio Fratini ha trascorsi sentimentali che hanno acceso il gossip: prima una storia con Raffaella Fico, poi una relazione con Roberta Morise. Ma tutto questo appartiene al passato: il futuro di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini invece è tutto da scrivere.