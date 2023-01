Eddie Murphy scherza sullo schiaffo di Will Smith: “Non pronunciate il nome della moglie!”

L’attore del Principe cerca moglie e Una poltrona per due riceve il premio alla carriera “Cecil B. DeMille”

Ai Golden Globes Eddie Murphy ritira il premio alla carriera e scherza sull’episodio dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante gli Oscar: “Vi dico che esiste una ricetta definitiva per ottenere successo, prosperità, longevità e tranquillità. Una ricetta molto semplice che ho seguito per tutta la mia carriera, dovete fare solo tre cose: pagate le tasse, fatevi gli affari vostri e tenete il nome della moglie di Will Smith lontano dalla vostra […] bocca!”

EDDIE MURPHY, IL DISCORSO AI GOLDEN GLOBE 2023

Grande emozione per Eddie Murphy, sei volte nominato ai Golden Globe e vincitore nel 2007 come Miglior attore non protagonista per Dreamgirls di Bill Condon. L’attore è salito sul palco dei Golden Globe 2023 per ritirare il Cecil B. DeMille Award: “Voglio ringraziare la Hollywood Foreign Press per avermi conferito questo prestigioso riconoscimento”.

L’attore ha rivolto lo sguardo al passato parlando del lungo percorso nel mondo del cinema: “Sono nello show business da quarantasei anni e nell’industria cinematografica da quarantuno, quindi ci è voluto molto tempo per ottenerlo e lo apprezzo moltissimo”.

Dopo aver ringraziato la moglie e alcune figure tecniche, Eddie Murphy, con la sua inconfondibile cifra stilistica, ha dato tre consigli ai comici emergenti per una carriera di successo, citando anche l’episodio clou degli Academy Awards 2022, ovvero lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock.

L’attore ha ripreso le parole pronunciate dall’interprete di Alì: “C’è un percorso preciso che puoi seguire per raggiungere prosperità e tranquillità. Pagare le tasse, farti gli affari tuoi e non pronunciare il nome dell moglie di Will Smith”.