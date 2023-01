Boomerissima di Alessia Marcuzzi, significato e ospiti del programma

La conduttrice torna in Rai e mette in competizione diverse generazioni, con una sfida tra vip boomer e millennial

Inizia una nuova avventura per Alessia Marcuzzi, che dopo essersi lasciata alle spalle un’esperienza ultradecennale con Mediaset, ha deciso di tornare in Rai, dove da questa sera, martedì 10 gennaio, prenderà il via il nuovo programma Boomerissima. Alessia Marcuzzi riparte mettendo per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomers, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno vissuto da giovani gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, le celebrity che hanno invece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio. Alessia Marcuzzi per questo programma tenterà di mostrarsi al pubblico in una nuova veste, non solo conduttrice ma anche ballerina e showgirl.

COME FUNZIONA BOOMERISSIMA

Boomerissima è un programma che cerca di mixare gli elementi del varietà e del game-show. Il fil rouge è l’atmosfera amarcord, in un racconto delle mode e, in generale, dei costumi e delle abitudini degli anni ’80, ’90 e 2000. Non mancheranno le sfide tra le due fazioni, identificate nelle due generazioni ed epoche, che si cimenteranno in quiz all’ultima risposta sui loro ricordi di gioventù. In ogni puntata saranno presenti in studio due squadre, ciascuna composta da quattro celebrity appartenenti alle rispettive annate che, round dopo round, proveranno a conquistare la vittoria finale rispondendo alle più disparate domande di cultura pop. L’obiettivo non è vincere per se stessi ma dimostrare agli altri che il proprio decennio è stato quello più bello ed emozionante e che, quindi, merita di surclassare gli altri. Il successo verrà decretato dal pubblico in studio presente al momento della registrazione della puntata, che è chiamato a scegliere usando come strumento di valutazione le prestazioni ottenute da boomers e millennials nei singoli match.

GLI OSPITI DEL PROGRAMMA DI ALESSIA MARCUZZI

La prima puntata sarà un banco di prova importante per il programma ma anche per la conduttrice, sotto esame dopo un anno trascorso ai box. Anche per questo motivo la squadra di vip messa in campo per il primo appuntamento è di quelle da gran competizione. Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno compongono la squadra dei boomers. Mentre Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi saranno i protagonisti della squadra dei Millenials. A completare il cast della prima puntata ci sono gli ospiti, che per l’occasione sono Luciana Littizzetto e Max Pezzali. Boomerissima promette di far fare un vero viaggio nel tempo al suo pubblico e agli ospiti della puntata.