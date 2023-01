Avatar – La via dell’acqua, la Cina ha allungato i tempi di proiezione della pellicola

Stando a quanto rivelato da Variety, il film di James Cameron rimarrà nelle sale cinematografiche cinesi più a lungo, ovvero fino alla metà di febbraio

Continua inarrestabile la marcia trionfale di Avatar – La via dell’acqua. Come riportato da Variety, il film di James Cameron rimarrà nelle sale cinematografiche cinesi più di quanto previsto puntando così al raggiungimento, sempre più a portata di mano, dei due miliardi di dollari al botteghino mondiale.

AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA, AL CINEMA FINO A METÀ FEBBRAIO

Circa tredici anni di attesa per il sequel del film con il più alto incasso di sempre. Avatar – La via dell’acqua non ha disatteso le aspettative rivelandosi immediatamente un successo a livello internazionale.

Ora, stando a quanto rilanciato dal magazine, la pellicola con protagonisti Sam Worthington e Zoe Saldana avrebbe ricevuto il nullaosta a rimanere nelle sale più a lungo di quanto generalmente previsto, ovvero trenta giorni; infatti, alle pellicole di Hollywood vengono normalmente concessi trenta giorni di programmazione, aumentati nel caso in cui il mercato possa beneficiare ancora dei risultati della pellicola.

Per questo motivo, Avatar – La via dell’acqua non terminerà la corsa il 15 gennaio, visto il debutto avvenuto il 16 dicembre, ma proseguirà fino a metà febbraio andando così a coprire anche il Capodanno cinese, uno dei momenti più redditizi per le sale cinematografiche.

Dal giorno del suo debutto Avatar – La via dell’acqua si è sempre mantenuto ben saldo al comando della classifica degli incassi, non resta quindi che attendere per poter conoscere i risultati finali del kolossal.