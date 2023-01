Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto, il post di Alvaro Morata spaventa i follower

Il calciatore annuncia la nascita della quarta figlia, Bella, ma spiega anche che la neomamma ha avuto qualche complicazione

Alice Campello ha dato alla luce la sua quarta figlia, Bella, ma a seguito di qualche complicazione è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva nell’ospedale di Navarra.

Lo ha annunciato suo marito Alvaro Morata con un post social che ha messo subito in allarme i follower. Ha condiviso alcune dolcissime foto della neonata che dorme serena aggiungendo: “La mamma purtroppo dopo il parto che é andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto”.

Gioia e preoccupazione si alternano nel cuore di Alvaro Morata mentre pubblica il post social. La felicità per l’arrivo della prima femminuccia in famiglia è tantissima, ma le condizioni di Alice Campello gettano un’ombra scura sul lieto evento. “Ieri é nata Bella ed é proprio come la sognavamo” scrive l’ex calciatore prima di annunciare il ricovero della moglie in terapia intensiva. “Alice é forte e un po’ alla volta si sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi. Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli… posso solo stimarli immensamente.Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati”, si legge nel post. Intanto gli amici dei genitori li sostengono sui social, mandando messaggi di solidarietà e festeggiando la new entry in famiglia.

Una famiglia extralarge – Con l’arrivo di Bella, salgono a quota quattro i figli di Alice Campello (27 anni) e Alvaro Morata (30). I primi a nascere sono stati i gemelli Alessandro e Leonardo, venuti al mondo nel luglio 2018. A settembre 2020 è stata la volta di Edoardo. Tutti e tre i maschietti sono stati battezzati insieme la scorsa estate, con una bellissima cerimonia a Venezia nella stessa chiesa in cui il calciatore e l’influencer si sono sposati 5 anni fa. L’annuncio della nuova gravidanza è stato dato pochi giorni dopo l’anniversario di matrimonio e a stretto giro è arrivato il gender reveal: “Principessa ti stiamo aspettando”, avevano scritto al colmo della felicità.



Relax in Qatar e Natale in famiglia – Quando a novembre Alvaro Morata è partito per il Mondiale in Qatar, Alice Campello e i tre figli l’hanno raggiunto per non fargli mancare il loro sostegno e, dopo le partite, godersi qualche giorno di relax in spiaggia. L’influencer ha sfoggiato in riva al mare il suo bellissimo pancione, posando in bikini con le curve in mostra e scatenandosi durante il torneo con le altre wags. Le feste di Natale sono state casalinghe, passate in tutta serenità con i tre bambini. Dolci scatti sotto l’albero tutti insieme, o della coppia abbracciata e sorridente gustando gli ultimi giorni nell’attesa di Bella.