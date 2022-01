Rai2, stasera torna “Un’ora sola vi vorrei”

Per “Un’ora sola vi vorrei” una puntata in smart working, per continuare, nel rispetto delle regole, a far sorridere in questo momento difficile e cercare anche di riflettere con il sorriso.

La puntata di stasera dello show di Enrico Brignano andrà infatti in onda in prima serata su Rai2, alle 21.20, con una formula ibrida per ragioni legate alle regole di isolamento Covid, dal titolo “Un’ora sola vi vorrei – homemade edition”.

L’attore comico e conduttore romano si collegherà da casa intrattenendo il pubblico con intermezzi sull’attualità e sul costume, lanciando alcuni dei monologhi più apprezzati durante le quattro edizioni del fortunato show. Non mancheranno gli ormai imperdibili duetti con gli attori Alessandro Betti, in questo caso nella parte di un negazionista, e Marta Zoboli, che interpreterà la Mamma dell’Anno e la tradizionale chiusura nel lettone insieme a Flora Canto.