La scelta di Roberta a Uomini e Donne è Samuele Carniani, video e reazioni dopo la puntata di oggi

Roberta sceglie di parlare prima con Luca. Quando Salatino entra in studio di fianco a lei, le luci si abbassano e la tensione sale. Roberta ha preparato il suo discorso, provando a trovare le parole giuste per non ferire i sentimenti del corteggiatore che dovrà tornare a casa senza di lei.

“Abbiamo iniziato questo percorso insieme dal primo giorno. Dietro quell’apparenza da duro ho riconosciuto tanto di più. E ci avevo preso. Ci sono stati alti e bassi, ma lo sai. Abbiamo vissuto tutto a 360 gradi. Ho fatto tutto quello che mi sentivo di fare nel bene e nel male, ci sono stati tanti scontri. Non perché ci mancassimo di rispetto, ma perché entrambi per tanto tempo abbiamo messo le nostre paure davanti. Ci è voluto un bel po’, ma si è creato un legame che è difficile spiegare a parole, quello di due persone che hanno lottato per mostrare l’un l’altro quello che avevano dentro. Abbiamo tolto armi e armature e ci siamo visti semplicemente per quello che siamo. Non pensavo che sarei mai riuscita ad andare contro i miei principi, che alla fine si sono rivelate sciocche prese di posizione. Ad oggi so che ne è valso la pena, perché se non lo avessi fatto non avrei potuto vedere il mondo che hai dentro. Ti devo ringraziare perché mi hai dato tanto, ho imparato tanto. Ho imparato ad andare oltre. Ho imparato a mettere via le armi. Per paura di lasciare andare le persone, non facevo avvicinare più nessuno. Sapevo che in questo percorso avrei perso uno dei due, ma confidavo nel fatto che prima o poi sarebbe arrivato il momento in cui avrei capito quale direzione prendere. La direzione i miei sentimenti me la indicano, ma non è verso di te. Una parte di me però ce l’hai tu e spero che troverai qualcuno che ti ami all’infinito perché ti meriti tanto e ti voglio un bene dell’anima.“

Luca è evidentemente deluso ed emozionato, ma cerca di non dare a vedere la sua sofferenza, provando comunque a dare il meglio di sé. Le sue parole tra le lacrime:

“Lo stesso che hai detto tu vale per me, mi hai fatto riscoprire tanti lati del mio carattere che non credevo potessero mai uscire. Mi dispiace perché avrei voluto viverti fuori, ma ho fatto vedere tutto di me, i miei istinti sia nel bene che nel male. Ti auguro che questo ragazzo ti possa dare quello che non hai trovato dentro di me.”