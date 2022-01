La dichiarazione d’amore di Luca Argentero alla moglie Cristina Marino, emozione pura

Con l’uscita di Doc 2 alle porte (la prima puntata andrà in onda il 13 gennaio 2022 e l’ultima il 3 marzo) Luca Argentero popola i salotti mediatici per presentare il ritorno dell’amatissimo dottor Andrea Fanti. Si da il caso che nel salotto di Mara Venier, a Domenica In, l’attore si sia lasciato andare a parlare del suo rapporto con la moglie, con tanto di dichiarazione d’amore in tv a Cristina Marino.

Classe 1991, attrice, imprenditrice e influencer, Cristina Marino e Luca Argentero sono sposati dal 2021 e la loro storia è più viva che mai. L’attore ha raccontato: “È una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di nostra figlia Nina Speranza. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei”.



E dopo un incipit così (a voi trovare l’aggettivo adatto) Argentero continua: “È la donna più bella che io abbia mai visto. È un vulcano, Intraprendente, un’imprenditrice, una grande lavoratrice“. Infine, dulcis in fundo, Argentero conclude: “Si prende cura di noi in ogni modo possibile come a nessuno verrebbe in mente. Ti porta a essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto”. Una dedica sincera, anche a giudicare dal volto emozionato di Luca Argentero, che ha così descritto la sua metà, finendo tra le tendenze su Twitter con le sue parole.



Durante l’ospitata, l’attore si è poi soffermato nel raccontare il primo incontro con Cristina Marino, avvenuto nel 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi, a Santo Domingo. Tra le riprese è scattato qualcosa tra i due attori, come spiega Argentero che all’epoca era sposato con Myriam Catania e che, nonostante tutto: “Sentivo che c’era qualcosa di unico che poteva generare qualcosa di più grande ancora”. Così è nato il loro amore, che il 20 maggio 2020 ha accolto la prima figlia, Nina Speranza, e che il 5 giugno 2021 ha visto la coppia convolare a nozze. Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati in Comune nella cittadina umbra di Città della Pieve, in provincia di Perugia, per poi lasciare il centro a bordo di un sidecar verso i festeggiamenti. E se questa non sembra una favola a lieto fine…



Elle.com