Emily in Paris, confermate le stagioni 3 e 4

Lily Collins si prepara a calarsi nuovamente nei panni di Emily Cooper

Sembra proprio che Emily Cooper deciderà di non dire addio a Parigi scegliendo di rimanere nella capitale francese dove, sul finire della seconda stagione di Emily in Paris, l’abbiamo lasciata con un nuovo fidanzato (Alfie), la possibilità di cambiare lavoro (e forse anche città, trasferendosi a Londra) e un gruppo di amici fedeli ai quali affidarsi nei momenti di bisogno (vedi la mitica Mindy Chen, interpretata da Ashley Park).



Insomma ci sono davvero troppi nodi ancora da risolvere ed è proprio per questo motivo che Netflix ha annunciato di aver dato il via libera ad altre due stagioni della serie con Lily Collins nei panni di Emily Cooper, esperta in marketing il cui cuore è diviso tra l’affascinante chef Gabriel, fidanzato dell’amica Camille (ovvero Camille Razat), e Alfie, conosciuto sui banchi del corso di francese. Chi dei due sceglierà Emily? Inutile dire che noi vorremmo vederla tra le braccia di Gabriel poiché i due sembrano essere fatti per stare insieme, quindi dopo due stagioni di trepidante attesa ci meritiamo anche una storia d’amore che ci faccia sognare e battere il cuore.



Naturalmente a oggi non conosciamo ancora la data di uscita di Emily in Paris 3 (nel cui cast potrebbe arrivare anche Kim Cattrall nei panni del personaggio di Samantha Jones di Sex and the city), in compenso però sappiamo che la prima che desiderava una nuova stagione della serie Netflix era proprio Collins, la quale non aveva mai nascosto di volersi calare nuovamente nei panni stilosissimi di Cooper. «Mi piacerebbe avere l’opportunità di fare una stagione 3. Io stessa non conosco ancora le sue scelte, anche se continuo a chiedere delle anticipazioni» ha detto la 32enne «Ad ogni modo qualunque sia la sua decisione so che ci saranno dei drammi, tanta moda, tanto divertimento e tanto romanticismo».



Cosa accadrà quindi nella terza stagione di Emily in Paris? A oggi non ci sono anticipazioni se non alcune parole rilasciate dal creatore del programma Darren Star, il quale ha rivelato che il futuro di Emily è ancora incerto e che tutte le porte per lei sono ancora aperte. «Ha ragioni per scegliere una serie di possibilità alla fine della seconda stagione e la nostra sfida è di decidere quale di quelle porte andrà a scegliere Emily e perché» ha spiegato Darren, il quale ha poi concluso «Ecco di cosa parlerà la terza stagione». Ok, la nostra curiosità ora è alle stelle, cosa succederà nelle prossime puntate di Emily in Paris?



