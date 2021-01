Melissa Satta, primo shopping da single in centro a Milano: foto

In centro look casual ma ricercato per la showgirl 34enne che approfitta dei saldi. Dopo gli acquisti una pausa al bar con una cara amica

Melissa Satta inaugura il 2021 con il suo primo shopping da single. Dopo l’annuncio ufficiale della separazione da Kevin Prince Boateng e festività trascorse stando accanto al suo adorato bambino, Maddox nato nel 2014, la showgirl 34enne si rilassa con gli acquisti a Milano: i paparazzi la notano subito e le scattano una miriade di foto.

Approfitta degli sconti e si fa un giro nel quadrilatero della moda, visitando le boutique di lusso del centro città. La Satta, sempre attenta all’universo fashion, sceglie un look casual ma molto ricercato. Indossa un giaccone nero sopra una maxifelpa bianca Gucci abbinata alle sneakers che porta ai piedi. Pantaloni black, in tono pure con il cappello a falda larga, un vero must di questa stagione, ben calzato sulla testa. Borsetta bianca e mascherina sul viso a coprirle quasi interamente il volto.

L’ex velina nel suo giro di shopping trova tutto quel di cui ha bisogno. Dopo le compere, carica nell’auto le varie buste. Prima di tornare finalmente a casa, si concede una pausa al bar con un’amica. Solo quando è seduta al tavolo del locale abbassa finalmente la mascherina e mostra il suo bei viso ai fotografi che con i loro obiettivi non la perdono un istante di vista.





