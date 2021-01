laF, stasera torna “Torno a vivere in Italia”

Stasera alle ore 21.10 su laF (Sky 135) fanno tappa a Torino i globetrotter Simone Chiesa e Anna Luciani, protagonisti di “Torno a vivere in Italia”, nuova produzione della TV di Feltrinelli realizzata da EiE Film alla scoperta degli “italiani di ritorno”, donne e uomini che hanno riportato nel nostro Paese le competenze acquisite all’estero.

A bordo del camper rosso “Mr. Falcon” ed equipaggiati di zaino e videocamera, Anna e Simone incontrano alcuni torinesi che rappresentano il fenomeno opposto dei “cervelli in fuga”: la scrittrice Antonietta Pastore, dopo aver vissuto a lungo nel Paese del Sol Levante, è una delle principali traduttrici di libri giapponesi in italiano; tra i numerosi scrittori che ha tradotto, il più famoso è Murakami Haruki. Paolo è presidente delle Officine Creative Cecchi Point di Torino che nel 2014 ha fondato il progetto Humake.it per creare laboratori di educazione ambientale; il suo obiettivo è portare nella sua città d’origine un luogo visto in Francia, ovvero uno spazio per vari laboratori artigiani, ma anche di libero accesso per la popolazione. Daniela ha una lunga esperienza di progettazione digitale, sia per progetti istituzionali che artistici; dopo esperienze professionali in Germania e Austria, è rientrata in Italia iniziando una collaborazione con l’università di Torino e dedicandosi a tantissime attività sia in campo artistico che sociale; tra queste, The Paper Lab, laboratorio di fabbricazione a controllo numerico per lo sviluppo di materiali editoriali interattivi, sia multimediali che cartacei. Matteo, infine, ha lavorato nell’ ambito della formazione su tematiche legate ai diritti umani, entrando in contatto con organizzazioni internazionali ed in particolare con il Consiglio di Europa per il quale ha collaborato come formatore; qualche anno fa decide di tornare in Italia per motivi sentimentali e crea l’azienda Jo-In tour operator per promuovere e valorizzare il territorio e le eccellenze piemontesi.