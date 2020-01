Rai3, oggi ultimo appuntamento con “Romanzo Italiano”

Quarto e ultimo appuntamento, alle 18.00 su Rai3, con “Romanzo Italiano”, un viaggio attraverso otto regioni d’Italia insieme alla giornalista Annalena Benini per raccoglie le storie di 29 autori della letteratura italiana contemporanea per esplorare quanto il territorio in cui vivono o hanno vissuto sia stato significativo nella costruzione della loro identità di scrittori. Dopo aver fatto tappa in Campania, Toscana e Puglia si andrà in Emilia Romagna: a Bologna Annalena incontrerà due scrittori che hanno eletto la città a “posto del cuore” e a “luogo ideale” in cui ambientare le proprie storie: Carlo Lucarelli, uno dei giallisti più famosi della letteratura italiana, conoscitore dei segreti che hanno avvolto il Paese nell’ultimo secolo, e Silvia Avallone, il cui ultimo romanzo, “Da dove la vita è perfetta”, ruota attorno alla periferia e al centro del capoluogo emiliano, alle possibilità e ai sogni, quelli che si alimentano e quelli che si infrangono. Il viaggio si chiude a Rimini con Marco Missiroli, autore di sei romanzi – tra cui l’ultimo, “Fedeltà” – tutti accomunati da un forte debito di riconoscenza verso la provincia romagnola. Dopo le prime quattro puntate, il viaggio di Romanzo Italiano riprenderà nella primavera 2020 con quattro nuove tappe: Sicilia, Lazio, Basilicata e Lombardia