Gossip News: Serena si emoziona, Daniele dal Moro è il nuovo tronista

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Serena Enardu e il suo ingresso nella casa del GF Vip, del nuovo tronista di “Uomini e Donne”, di Salvo e la dedica speciale in diretta e di un Alfonso Signorini emozionatissimo.

SERENA ENARDU: La storia tra Pago e Serena sembrava essere giunta al capolinea ma, come si suole dire, le apparenze ingannano. Ebbene durante la prima puntata del “Grande Fratello Vip“, di cui Pago è ufficialmente un concorrente, Alfonso Signorini ha lanciato il primo televoto in cui si chiede se far entrare o meno nella casa anche la sua ex fidanzata, Serena Enardu. Sarà dunque il pubblico a decidere se l’incontro avverrà o meno. Nel frattempo, possiamo dire che, guardando allo sguardo emozionato di Serena -presente in studio, ndr- la bella influencer sarda potrebbe aver deciso di fare un passo indietro e forse tornare con lui… come andrà a finire?

DANIELE DAL MORO: Udite, udite! L’ex gieffino è ufficialmente uno dei tronisti di “Uomini e Donne“. Durante la registrazione del trono classico odierna l’influencer è stato presentato con il consueto video, accompagnato da una pioggia di applausi. Come andrà il suo percorso? Ce lo diranno i prossimi mesi. Nel frattempo, in bocca al lupo!

SALVO: Salvo Veneziano, concorrente della prima edizione del “Grande Fratello”, è tornato a varcare la porta rossa più famosa di Italia, ma prima di entrare ha scelto, in diretta, di fare una dedica emozionante alla mamma di Pietro Taricone: “Voglio dedicare questa edizione a una mamma che 10 anni fa ha perso suo figlio: Pietro Taricone“. Il pubblico in studio non ha potuto fare altro che scattare in piedi e applaudire, asciugando la piccola lacrima che ha solcato anche il viso del conduttore, Alfonso Signorini.



ALFONSO SIGNORINI: A proposito del timoniere di questa nuova edizione, durante il discorso di apertura ha ceduto all’emozione: “Vi confesso che l’emozione è doppia, è una tappa importantissima della mia vita personale e professionale. Se a 55 anni la vita mi regala queste emozioni qui posso dire che la vita è bella!“. Un momento che il pubblico ha apprezzato tantissimo e che ha applaudito con gioia. Dunque, buona la prima per Alfonso che ha conquistato il 20% di share.

velvetgossip.it