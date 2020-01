Desirée Maldera ha partorito: è nata la figlia Blu

Desirée Maldera è diventata mamma per la seconda volta! Ora ha potuto però abbracciare una bambina, dopo il primo figlio avuto non molto tempo fa. Quello che ha da sempre sognato: un maschietto e una femminuccia… e il terzo figlio? C’è ancora tempo per pensarci. Desirée ha voluto condividere con tutti i suoi follower di Instagram la sua gioia nel diventare “mamma bis” e, tra un messaggio e l’altro, non è mancata nemmeno la sua ironia, la stessa che l’ha contraddistinta a Temptation Island, dove corteggiava Francesco Chiofalo. Ma quella è acqua passata, ora è al settimo cielo con suo marito.

In tempi davvero brevi, Desirée Maldera si è sposata (suo marito non appartiene al mondo della Tv) e ha partorito due bambini. La piccola Blu è venuta alla luce poche ore fa. L’ex tentatrice del noto reality show ha descritto i momenti poco prima del parto: “Io in ansia non dormo, non ho paura – ha scritto su Instagram –. Non riesco comunque a dormire. Penso e immagino come sarà. In tutto questo mio marito si gira e mi fa: ‘Leva il telefono, mi disturba la luce!’. Ti disturba la luce? Vuoi vedere che ti infilo le unghie nella testa?”.

Qualche mese fa aveva annunciato la notizia della sua seconda gravidanza sempre tramite social network: “Ginca avrà una sorellina, è femmina e si chiamerà Blu. Sono stata una coatta a vestire il maschio… pensa ora, vi mostrerò il vero trash!”.

