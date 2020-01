Chiara Ferragni, ansia da mamma: «Con Leone ho capito l’empatia»

La fashion blogger si sfoga su Instagram e racconta come la maternità abbia amplificato alcune sue sensazioni: «Mi sento collegata alle persone accanto a me, il dolore degli altri mi fa male. Se leggo una storia triste, piango pure io»

La paure di una mamma.

Chiara Ferragni, che nel marzo 2018 ha messo al mondo il suo primo figlio, si confida su Instagram e rivela come la maternità abbia amplificato alcune sue sensazioni: «Leone mi ha reso un persona nuova. Ho capito il vero significato di “empatia”, non mi ero mai sentita così legata alle persone intorno a me», scrive l’imprenditrice cremonese postando anche una tenera foto.

«Fantastico? Sì, ma non sempre. Quando sento soffrire gli altri, soffro pure io con loro. E se prima questo dolore era sopportabile, adesso a volte non lo è». Insomma, l’altra faccia dell’empatia: «Mi ritrovo a piangere se leggo, ad esempio, la storia triste di una coppia e il proprio bambino. Sento un dolore allo stomaco, che non andrà via per giorni. E non riesco a smettere di stringere Leo».

Insomma, per Chiara è come se la vita – dopo il parto – abbia un valore diverso: «Ho imparato ad affrontare paure e ansie che mai avrei pensato avessero fatto parte della mia quotidianità. Immagino che sia così quando metti al mondo un bambino: trovi un nuovo motivo per vivere», conclude la fashion blogger, «e sei spaventata che accada qualcosa di brutto che possa toglierti quella felicità».

