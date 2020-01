Brad Pitt ringrazia l’amico Bradley Cooper: “Sono sobrio grazie a te”

Dopo la vittoria ai Golden Globe 2020 la star parla della dipendenza dallʼalcol

“Sono diventato sobrio grazie a questo ragazzo, da allora ogni giorno è stato più bello. Ti voglio bene”. Brad Pitt ringrazia pubblicamente l’amico Bradley Cooper al Galà degli Awards annuali del National Board of Review dopo la vittoria ai Golden Globe 2020 come migliore attore non protagonista per il film “C’era una volta…. a Hollywood“. Per la star di Hollywood è una delle rare volte in cui parla della sua dipendenza dall’alcol.



Dopo la traumatica separazione da Angelina Jolie nel 2017, Brad ha infatti trascorso un anno e mezzo in un centro per alcolisti anonimi e ha confessato recentemente che da allora non ha più alzato il gomito.



La prima volta in cui Pitt ha parlato del suo rapporto con l’alcol è stato in un’intervista a dicembre con Anthony Hopkins per la rivista “Interview“. L’attore ha confessato tutti gli errori che ha commesso dicendosi anche “grato per le esperienze” perché lo hanno reso più saggio.

