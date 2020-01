Aida Yespica: ‘Ho amato follemente una donna famosa per un anno. La conosciamo tutti’. Ma non svela la sua identità

Aida Yespica a Rivelo confessa di aver avuto un amore omosessuale. Per la prima volta racconta: “Ho amato follemente una donna molto famosa per un anno”.



Ospite di Lorella Boccia nel talk in onda su Real Time, la showgirl venezuelana svela il legame avuto quando era molto giovane. La 36enne racconta: “Ho amato follemente una donna. E’ stato un errore, in questo momento non lo rifarei perché oggi sono una madre”.

Incalzata dalle domande della conduttrice, Aida Yespica non rivela l’identità della sua ex compagna con cui ha avuto una relazione per circa un anno, dice solo: “In quel momento ero molto piccola, non posso dire chi è perché è un personaggio molto famoso. La conosciamo tutti ma non è passata da Rivelo”.

E’ stato un legame intenso e passionale, che, però, le ha causato pure molto dolore. Aida Yespica spiega: “Per lei sono stata molto male, è finita dopo circa un anno, non ce la facevo più a stare male e non potevamo tirare fuori questa storia”.

L’attrice e modella poi aggiunge: “Non so se sarebbe durata, ero molto gelosa, c’erano continue scenate. Ho provato molta più gelosia per questa donna che per un uomo. Ma ero piccola. Poi ci siamo riviste e abbiamo riso di quanto successo, ma ora questa affinità è finita”.

