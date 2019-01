Domani debutterà, su Rai3, l’edizione serale di “Quante storie”

Edizione serale per “Quante Storie”, il programma di Rai3 dedicato ai libri in onda tutti i giorni all’ora di pranzo. Quattro serate con Corrado Augias, dal 12 gennaio al 2 febbraio, alle 22.00 di ogni sabato. Ospiti del conduttore un quartetto di maestri capaci di affrontare senza pregiudizi alcuni dei temi centrali del nostro tempo. Si comincia domani, sabato 12 gennaio, parlando di legalità e giustizia con il magistrato Nicola Gratteri. Il 19 gennaio Emma Bonino, per varie legislature deputata alla Camera e al Parlamento Europeo, commenterà il quadro politico in Italia e in Europa. Il sabato successivo, 26 gennaio, la scuola e i rapporti generazionali saranno al centro della puntata con lo psicoanalista Massimo Recalcati, mentre la farmacologa e biologa Elena Cattaneo farà il punto, sabato 2 febbraio, sulle grandi questioni bioetiche, sulla ricerca scientifica e sulla salvaguardia della salute nel nostro paese. Nella prima puntata il magistrato Nicola Gratteri, da anni in prima linea contro la ‘ndrangheta, oltre a descrivere le caratteristiche della mafia calabrese e le strategie per combatterla, rifletterà con Augias sui concetti di legalità e di giustizia