A novembre, è cresciuta la raccolta pubblicitaria

Un novembre 2018 in crescita per la raccolta pubblicitaria della televisione italiana. Nel complesso l’incremento è stato dell’1,9% e ha portato il totale degli 11 mesi a +1% per 3,4 miliardi di euro.

Tutti i maggiori operatori hanno incrementato la raccolta a eccezione di Mediaset che è ha registrato una leggera flessione. La Rai ha aumentato i ricavi dell’1,5%, riducendo la perdita sull’intero anno al -3,6% (il mese precedente era del -4,3%) e raggiungendo i 650 milioni di euro. Mediaset lima invece un po’ la performance, arrivando a un +1,8% negli 11 mesi ma comunque a un totale di 1,96 miliardi.

La7 continua a registrare gli incrementi percentuali maggiori sulla raccolta: nel solo mese di novembre cresce di oltre il 23%, portando così la media annuale ad aumentare del 7,3% sul 2017 per 150 milioni di euro.

Bene anche Sky, che vede crescere i ricavi pubblicitari del 6% nel mese e dell’1,9% nell’anno, per 442 milioni e infine Discovery, +3,9% nel mese e +1,2% nel periodo gennaio-novembre.

ItaliaOggi