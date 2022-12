X Factor 2022, Ambra Angiolini canta T’Appartengo e infiamma la finale

Tra fiammate, ballerini e ritmi elettronici la giudice ha scatenato sul palco dell’ultima puntata del talent show la hit che nel 1994 ha conquistato la generazione Non è la Rai. Rapiti dall’esibizione anche Chiara Ferragni e Fedez, che in una diretta Instagram ha cantato il successo di Ambra a squarciagola

Per la gioia dei Millennials, gli anni Novanta sono tornati: dopo l’attesa reunion di Paola e Chiara alla prossima edizione del Festival di Sanremo, l’8 dicembre è arrivata sul palco della finalissima di X Factor l’esibizione mozzafiato di Ambra, che è esplosa con T’Appartengo, hit presentata nel 1994, a soli 17 anni, nel programma cult Non è la Rai. Il ritmo elettronico delle prime note ha svelato tra le fiammate la sinuosa coreografia del corpo di ballo, poi è arrivata lei, Ambra, viaggiatrice nella macchina del tempo che ha riprodotto il ritornello e le movenze copiati nelle camerette dalle ragazzine di trent’anni fa nei pomeriggi dopo la scuola: “T’appartengo ed io ci tengo, e se prometto poi mantengo, m’appartieni e se ci tieni, tu prometti e poi mantieni”. Da allora il caschetto mosso ha ceduto alla chioma liscia, la cravatta rossa ha sostituito quella nera e i passi moderni hanno rimpiazzato l’ingenua gestualità dell’epoca, ma il pubblico ha ancora una volta aperto il diario dei ricordi, rivissuto amori platonici e giurato di non versare mai più lacrime per la cotta del primo banco.

AMBRA PRIMA DI BRITNEY

“Ambra nel ’94 e nel ’95 era la nostra Britney Spears. Era il centro di un universo che ha determinato il pop per un certo periodo” ha dichiarato a novembre ai microfoni di Radio Deejay Tiziano Ferro, che nell’ultimo album Il mondo è nostro ha esaudito il “sogno” di cantare con la giudice nel brano Ambra/Tiziano. “Quanto posso amare” ha fatto eco ieri in una storia su Instagram Chiara Ferragni, ospite tra il pubblico di X Factor e prima sostenitrice della squadra del marito Fedez che, nella diretta Instagram girata al tavolo dei giudici durante la performance, ha mostrato altrettanto entusiasmo cantando T’Appartengo a squarciagola. Il giudice, che in serata ha presentato il nuovo singolo Crisi di Stato e riproposto le hit Bella Storia e Sapore, ha scaldato l’atmosfera insieme a Rkomi, sul palco con Mare che non sei, Vuoi una mano e Insuperabile, e a Dargen D’Amico, che ha scatenato gli spettatori con Patatine, Ubriaco di te e Come si balla. I superospiti dell’ultima puntata, i Meduza e i Pinguini Tattici Nucleari, hanno poi scatenato il pubblico già infiammato dalle performances dei concorrenti.