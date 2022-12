Trent’anni senza Franco Franchi, l’omaggio della Rai

Insieme a Ciccio Ingrassia l’attore ha formato una coppia di comici entrata nella storia della cinema italiano, protagonista di cento film

Trent’anni fa, il 9 dicembre, moriva il grande attore siciliano Franco Franchi. Nato a Palermo il 18 settembre del 1928, fu celebre per la lunga collaborazione con Francesco Ingrassia, detto Ciccio. Realizzarono insieme 132 film , prevalentemente negli anni sessanta, apprezzati dal pubblico, ignorati dalla critica. Pasolini li stimava e li impiegò nell’episodio “Che cosa sono le nuvole?” nel film “Capriccio all’italiana”. Nel 1984 apparve in “Kaos”, dei fratelli Taviani.



Un personaggio indimenticabile al quale Rai Storia e Rai Teche dedicano un omaggio speciale.



Su Rai Storia viene riproposta la puntata di “Ieri e oggi” del 7 giugno 1980, presentata da Luciano Salce, con Franco Franchi e il compagno di cinema e tv, quasi inseparabile, Ciccio Ingrassia. Non era la prima volta che i due partecipavano a quella storica trasmissione, dove già nel ’76 si erano riconciliati, dopo un periodo di incomprensioni, di fronte agli spettatori.



Nella trasmissione, Franchi e Ingrassia si rivedono nelle loro storiche apparizioni tv: gli esordi in “Il Cantatutto” del 1964, come Gatto e Volpe nel “Pinocchio” del ’72, in numeri d’avanspettacolo in “Milleluci ’74”, in una parodia di “Due ragazzi incorreggibili” del ’76, e nella commedia musicale di Garinei e Giovannini “La granduchessa e i camerieri”, nell’adattamento del ’77 con Valentina Cortese.



I due si rivedono anche in apparizioni da “singoli”: Ciccio Ingrassia in “Tanto Piacere”, dove fa la parodia di “Tanto pe’ cantà” e Franco Franchi in “Teatro 11” del 1972. “Teatro 11” viene riproposto integralmente da Rai Teche su RaiPlay.

In questa geniale parodia del celebre “Teatro 10” di Antonello Falqui, andata in onda il 18 gennaio 1972, Franchi per la prima volta si cimentava in una conduzione televisiva senza Ciccio Ingrassia, in coppia con il quale aveva già realizzato un paio di trasmissioni sull’onda dello straordinario successo popolare del loro cinema, oltre cento film usciti a partire dal 1960.

Una delle prime occasioni “soliste” per Franchi fu appunto lo special che Enzo Trapani gli cucì addosso, insieme agli autori Giancarlo Guardabassi e Riccardo Pazzaglia, sulla scia del varietà di Alberto Lupo e Mina che chiudeva i battenti il 14 maggio 1972: solo quattro giorni dopo veniva trasmesso, nella stessa scenografia del Teatro delle Vittorie, questo “sogno proibito” di Franchi, che si proponeva ironicamente al pubblico come nuovo “bello” della televisione, dopo i fasti del seduttore Lupo.

Al suo fianco, in un ruolo analogo a quello ricoperto da Mina, una giovane che stava esplodendo in quello stesso periodo, Loretta Goggi, che con le sue doti canore e imitative offrì un’incredibile interpretazione della tigre di Cremona e della sua “Grande, grande, grande”.

L’inedita coppia di presentatori imbastì una serie di numeri tra il comico e il musicale, aiutata dall’orchestra del maestro Mario Bertolazzi e da ospiti come la cantante Rosanna Fratello e il coro folk siciliano dei “Canterini Peloritani”.

Franchi, strepitoso nella sua esecuzione del brano strumentale dal film “Luci della ribalta” con una semplice foglia fatta vibrare tra le labbra oppure quando prende lezioni sull’arte di conquistare le donne dallo stesso Alberto Lupo, preparandosi a corteggiare la mitica Anita Ekberg. L’omaggio di Rai Teche a Franco Franchi è arricchito anche da altri titoli già presenti su RaiPlay, dalle versioni televisive di “Le avventure di Pinocchio” (1972) e “Kaos” (1984) alla trasmissione in coppia con Ciccio Ingrassia “Due ragazzi incorreggibili” (1976/77).