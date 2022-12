Bianca Balti riappare sui social dopo l’operazione con cui ha tolto entrambi i seni: “Sto bene, sono un po’ stanca”

Bianca Balti si è sottoposta alla doppia mastectomia preventiva dopo aver saputo di essere portatrice della mutazione BRCA1, che aumenta il rischio di sviluppare determinati tipi di cancro, in particolare alla mammella e all’ovaio. La Balti riappare sul social dopo l’operazione chirurgica con cui ha tolto entrambi i seni, e ha aggiornato i suoi fan in merito all’operazione:

“E’ andato tutto bene”, sottolinea Bianca, ancora abbastanza provata dai farmaci e dall’operazione. “Sono uscita adesso dall’anestesia, avevo un bel dolorino quando mi sono svegliata, poi mi hanno dato antidolorifici ed ora sono in camera mia”, spiega. “Mi hanno anche dato un reggiseno rosa, qui in stanza ho la tv e anche un crocifisso. Vi continuerò a dare aggiornamenti anche se non ve ne fregherà nulla”, precisa subito dopo.

“Prontissima a ridurre del 95% il mio rischio di contrarre un tumore al seno”, aveva scritto la Balti poco prima di finire sotto i ferri. E’ contenta di essersi fatta operare. “Sto bene, sono un po’ stanca”, rivela ancora.

Purtroppo la modella deve ancora smaltire l’anestesia subita e deve rimanere a stomaco vuoto. “Finalmente mi hanno dato la gelatina. Ho famissima, ma non mi danno da mangiare. Vorrei un hamburger con le patatine, ma non posso mangiarlo”, confessa.