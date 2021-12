“Il suo amore per la musica è molto spontaneo”: Carla Bruni parla della figlia-erede Giulia Sarkozy

Nella famiglia Bruni-Sarkozy, quando a cantare non è Carla Bruni, ci pensano i figli. Ora Aurélien Enthoven, ora la piccola Giulia Sarzoky, di appena 10 anni. Nonostante la tenera età la bambina dimostra doti canore davvero eccellenti e un orecchio musicale notevole, almeno stando alle rare, ma preziose clip che di tanto in tanto la cantante condivide sul proprio profilo social, dove riprende la bimba sempre di spalle per preservare la sua privacy. Attenta a proteggere la bimba dalle telecamere, la cantante non risparmia gli elogi quando le chiedono di parlare della figlia.



Nata dall’amore con Nicolas Sarkozy, Giulia è la vera principessa della casa, specialmente da quando il fratello maggiore Aurélien è andato a vivere da solo a New York. In un’intervista alla rivista Point de vue, Carla Bruni si è lasciata andare ad alcune confidenze sulla bimba, confermando le voci che vogliono mamma-figlia molto affiatate e complici quando si tratta di musica. “Abbiamo i nostri momenti di condivisione, ma il suo rapporto con la musica rimane per il momento molto spontaneo e naturale”. Solitamente discreta quando si tratta di evocare la figlia, la modella ha confidato: “Non suona ancora uno strumento, le lascio scegliere quello che vuole”.



Per il momento il palco dal quale si esibiscono mamma Carla e la piccola Giulia è la pagina Instagram e TikTok della cantante, ma questo non ha impedito al duo di farsi apprezzare con una versione di Showman di Sia: la voce della bimba accompagnata alla chitarra dalla madre ha sciolto il cuore degli oltre 600mila follower della top model. Le melodie ricordano molto alcun grandi classici di Carla Bruni come Quelqu’un m’a dit, Un grand amour e ancora Quelque chose. “Ai suoi occhi, le mie canzoni sono più simili a ninne nanne”, spiega la cantante. Oltre al timbro di voce, la piccola Giulia ha lasciato stupefatti i follower per il suo impeccabile inglese. Una padronanza della lingua che deve alla sua scuola, come confida Carla Bruni: “È in una scuola bilingue, che le permette di praticare molto questa lingua. Ma a casa, parliamo principalmente francese e un po’ di italiano”. A Star is born.



Elle.com