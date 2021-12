“Grande Fratello Vip 6”, tra Soleil e Sophie scintille e insulti: “Hai più plastica che personalità”

Nella Casa la tensione ogni tanto raggiunge i livelli di guardia e così tra le due ragazze scoppia un litigio dai toni accesissimi. E gli inquilini si dividono…

Momenti di alta tensione nella Casa del “Grande Fratello Vip 6“. Tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni scoppia un litigio pesantissimo. La scintilla è innescata da Soleil che fa una battuta sui “ritocchini” a Sophie, ma poi la cosa degenera. “Hai più plastica che personalità” dice sprezzante la Sorge alla compagna che ribatte: “Non è vero ma anche se lo fosse non devi permetterti di insultare”.

Dopo il commento di Soleil durante il servizio fotografico di Natale, la modella le si è avvicinata con il solo risultato di far scoppiare la lite. “Sei veramente imbarazzate” attacca Sophie e Soleil, che non intende retrocedere di un passo, risponde con un “te la sei cercata. Io mi permetto di dire e pensare quello che voglio su di te. Se mi diverte prendere in giro una situazione davvero ridicola e delle persone ancor più ridicole mi permetto di farlo”.

“Dire ad una donna sei tutta plastica, perdi l’espressione. Uno io non sono tutta plastica e due anche se lo fossi sei di una tristezza unica”. Sophie tenta di rispondere a Soleil rendendo chiaro a tutti quale sia il motivo della lite. Che va avanti e non accenna a spegnersi, dato che Soleil invece che abbozzare rincara la dose: “Hai più plastica che personalità”. “Fai sempre il circo e ne sei la protagonista” accusa Sophie ma la Sorge ha la battuta pronta: “Non è colpa mia se ti sei scelta il ruolo di comparsa”.

Ovviamente quanto accaduto non può passare inosservato all’interno della Casa. Gli altri inquilini commentano il litigio e, Alex, Biagio e Giacomo a parte, sembrano tutti prendere le parti di Sophie. Gianmaria, che negli ultimi giorni si è molto legato alla Codegoni, attacca duramente Soleil accusandola di essere stata “fuori luogo” con certe sue uscite. Anche Miriana trova troppo aggressivo il linguaggio e il modo di fare della Sorge trovando sponda in Katia (“Ha questo modo di fare che è molto violento”) mentre la più arrabbiata con Soleil sembra essere Valeria Marini. “Non si fa, ma perché devi offendere così?” dice. “Era gratuito e ingiustificato. Non si deve permettere e soprattutto la regola deve essere che tutti ci dobbiamo rispettare”.

Tgcom24.it

