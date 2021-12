Domani torna “Il Caffè di RaiUno”

Tra cultura, musica, libri, cinema, arte e attualità torna, domani alle 6.00 su Rai1 “Il Caffè di RaiUno”. Tra gli ospiti di Pino Strabioli e Roberta Ammendola, il comico Maurizio Battista attualmente in teatro con lo spettacolo “Tutti contro tutti”, la ballerina e attrice Rossella Brescia in qualità di ambasciatrice della campagna di Dottor Sorriso promossa da Rai per il Sociale. E infine l’attore Giovanni Scifoni a teatro con il monologo “Santo Piacere”. Infine non mancheranno i consigli di lettura del critico televisivo Santino Fiorillo.