BALTIMORA vince X Factor 2021: lacrime in finale, la classifica completa

Cosa è successo nella serata conclusiva di questa edizione e chi ha trionfato: tutto ciò che vi siete persi nella serata al Forum

BALTIMORA è il vincitore di X Factor 2021! Ma cosa è successo durante l’ultima serata? I Maneskin hanno aperto la finale di X Factor 2021 in diretta dal Forum di Assago. Ludovico Tersigni in piedi sul tavolo dei giudici ha dato il benvenuto al pubblico di Sky Uno, di TV8 e del Mediolanum prima di annunciare che i Maneskin sarebbero tornati nel corso della serata. Quindi il conduttore ha presentato i finalisti di X Factor 2021: gIANMARIA, BALTIMORA, Bengala Fire e FELLOW. La prima manche ha visto protagonisti anche i giudici, che hanno duettato con i rispettivi concorrenti. Ogni giudice ha avuto un concorrente finalista, per cui si sono esibiti tutti.

A dare inizio alla giostra sono stati FELLOW e Mika, subito dopo BALTIMORA ha cantato accompagnato da Hell Raton alla batteria. Il terzo a salire sul palco è stato gIANMARIA che ha duettato con Emma, infine Manuel Agnelli si è esibito con i Bengala Fire. Prima di scoprire l’esito del primo televoto, Tersigni ha introdotto gli attesissimi ospiti della finale 2021: i Coldplay. Dopo la loro esibizione, Ludovico ha invitato sul palco i quattro finalisti e i quattro giudici per dichiarare il quarto classificato: FELLOW, che si è commosso nell’abbraccio di Mika.

La finale di giovedì 9 dicembre 2021 è proseguita con i medley dei tre ancora in gara. Si sono esibiti in questo ordine: Bengala Fire, gIANMARIA, BALTIMORA. I giudici hanno commentato le esibizioni, ma questa sera si sono limitati a fare solo grandi complimenti. Prima dell’esito del televoto si sono esibiti di nuovo i Maneskin, stavolta fermandosi un po’ di più sul palcoscenico. Quindi il risultato dopo i medley: i Bengala Fire sono i terzi classificati di X Factor 2021. BALTIMORA e gIANMARIA si sono giocati la vittoria come super finalisti e si sono esibiti con il loro inedito del primo Live.

Un incredulo Hell Raton ha fatto l’ultima presentazione della 15esima edizione di X Factor, era molto emozionato di vedere il suo Edo sul palco per l’ultimo scontro a giocarsi la vittoria finale. Ma anche Emma era molto emozionata, forse se lo aspettava più di Manuelito però: gIANMARIA non è mai finito al ballottaggio, mentre BALTIMORA sì. Hell Raton era quasi in lacrime, aveva gli occhi lucidi e ha dichiarato che era sul punto di piangere. Sul viso di Emma invece le lacrime sono scese mentre salutava il suo Gianmaria. Insomma, fortissime emozioni nel gran finale di questa edizione. gIANMARIA secondo classificato, mentre queste sono state le parole del vincitore BALTIMORA: “Non ha nessun tipo di senso questa cosa. Grazie, grazie mille, è assurdo. Completamente fuori di testa”.

gossipetv.com