Stasera torna il “Dottor Divano” di Gianni Fantoni

Stasera alle 21 andrà in onda in simulcast Ott (è un insidioso tecnicismo per indicare che la trasmissione andrà contemporaneamente in diretta su Facebook, Twitch, Periscope e YouTube) la trasmissione Dottor Divano di Gianni Fantoni. Cos’è il Dottor Divano? È un programma dominato dall’umorismo arguto, che dà spazio alla parola di qualità di Gianni Fantoni, che è il dominus nonché l’ideatore ed il programmatore tecnico (ormai la tecnologia lo consente) del tutto. Stasera Gianni Fantoni intervisterà Leo Ortolani. Egli è il principe del fumetto, noto per la sua creatura di carta Rat-Man. Il suo mondo creativo si ispira all’universo comico di Paolo Villaggio. Ortolani è anche noto per le sue parodie di storie audiovisive di successo.