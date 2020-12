Gf Vip, Patrizia De Blanck non va da Barbara D’Urso: «Ha fatto sempre l’amica, in prima fila per cercare di affossarmi»

La contessa Patrizia De Blanck è stata eliminata dal Grande Fratello Vip ma non parteciperà ai (numerosi) programmi da Barbara D’Urso. Patrizia De Blanck, una delle indubbie protagoniste del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, infatti non ha gradito il comportamento di Barbara D’Urso mentre era reclusa nella casa: “Ha fatto sempre l’amica, si è messa in prima fila per cercare di affossarmi. La contessa Patrizia De Blanck e Barbara D’Urso erano amiche: “Sono rimasta molto delusa – ha fatto sapere in un’intervista a “Super Guida Tv’” – Lei che con me ha fatto sempre l’amica si è messa in prima fila per cercare di affossarmi. Non mi è piaciuto il suo comportamento”. Ora deve decidere il da farsi: “Mi hanno contattato per partecipare in trasmissione ma non ci vado. Devo metabolizzare questa storia e poi vediamo cosa succede. Per il momento rimango sulla mia decisione. Barbara mi voleva già questa domenica ma sono profondamente offesa”. Patrizia De Blanck ritiene poco carino anche il fatto di essere stata mandata in diretta senza vestaglia durante un programma della D’Urso (“Non è stato carino. Io non ho mica 20 anni. E’ stata una mancanza sia di stile che di classe”), ma alla tv non vuole rinunciare: “A parte lei però continuerò ad andare in televisione e ora vedremo come, dove e quando”.

