“Ci scusiamo, ma per fortuna Detto Fatto è qua”: Bianca Guaccero torna in diretta

Come annunciato da giorni Detto Fatto è tornato in televisione, ma a catalizzare l’attenzione è stato il saluto iniziale della conduttrice.

In molti se lo aspettavano ma c’era attesa per le prime parole di Bianca Guaccero dopo la sospensione di oltre dieci giorni del programma.

La popolare trasmissione di RaiDue è stata sospesa dopo la messa in onda del tutorial dedicato alla spesa sexy lo scorso 25 novembre. La conduttrice, gli autori e la protagonista del tutorial (la ballerina e influencer Emily Angelillo) sono finiti nell’occhio del ciclone per una messa in scena che voleva essere ironica, ma che è finita per far infuriare femministe e non. Sui social network i protagonisti della trasmissione sono stati oggetto di pesanti critiche e polemiche tanto da indurre i vertici Rai a mettere in pausa il programma.

Dopo un iniziale silenzio, dovuto al caos creatosi attorno alla questione, Bianca Guaccero aveva affidato a Instagram il suo lungo messaggio di scuse, giustificando la sua buona fede e quella dello staff degli autori di Detto Fatto. Nonostante ciò la Rai ha deciso di lasciare in sospeso il programma e rimpastare la squadra degli autori, che oggi sono tornati ufficialmente in onda. Subito in apertura di puntata, come molti si aspettavano, c’è stato il breve messaggio di Bianca Guaccero. Con la voce rotta dall’emozione la conduttrice ha chiesto nuovamente scusa ai telespettatori da casa, annunciando un cambio di rotta: “Sono molto emozionata e molto felice di essere qui. Quello appena passato è stato un periodo molto difficile. Sia io che la mia squadra lo abbiamo vissuto come una grande opportunità per migliorare e crescere così come abbiamo sempre fatto. Da oggi lo faremo ancora di più. Ci scusiamo per quello che è accaduto. Per fortuna, come dice la nostra sigla, Detto Fatto è qua”.

La trasmissione di RaiDue, iniziata con un leggero ritardo per motivi indipendenti dalla produzione (e già annunciato), è scivolata via tra interviste e tutorial. Ma il taglio decisamente meno sarcastico e più classico si è percepito sin dalle prime battute. Per molti ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che la Guaccero e il suo staff tornino a quel clima scansonato dei primi tempi. “Ma l’importante è che Detto Fatto è qua”, ha rimarcato Bianca Guaccero.