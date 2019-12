Wanda Nara, super party di compleanno a Parigi per i 33 anni: la bionda sceglie il total black

Wanda Nara per i 33 anni, che compie oggi, 10 dicembre, fa le cose in grande. La showgirl ha organizzato un super party di compleanno a Parigi. E’ arrivata nella capitale francese con un jet privato in compagnia dei suoi amici più cari. Poi tutti insieme dal parrucchiere e infine la festa, organizzata in serata nella splendida dimora che occupa, quando vola da lui da Milano, con il marito, Mauro Icardi.



Ha scelto il total black come tema del suo party per i 33 anni a Parigi. Wanda Nara ha indossato un abito nero tempestato di brillantini con scollo sula schiena. Felice, alla festa si è divertita moltissimo, circondata dagli invitati e dai suoi dolcissimi figli.

Smoking classico per il marito. Maurito ha sorriso con la moglie e accolto nella sua magione i nuovi compagni di squadra del PSG e le loro dolci metà, entusiaste dell’evento mondano.

Tantissimo divertimento, balli sensuali, portate ricche e gustose e brindisi a non finire. Il party di compleanno per i 33 anni di Wanda Nara a Parigi è stato sensazionale, grazie anche a una casa infinitamente grande che le ha permesso di curare tutti i dettagli e, addirittura, far trovare ai suoi ospiti all’ingresso una scritta cubitale con il suo nome.



Palloncini bianchi e argento. La A di Wanda a forma di Tour Eiffel. La Nara, prossima opinionista del GF Vip, sa come coccolarsi nel lusso e se lo può permettere: Mauro Icardi l’accontenta in tutto e mai avrebbe permesso che una ricorrenza così importante non fosse celebrata nel migliore dei modi possibili.



Gossip.it