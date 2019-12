Vieni da Me, Miriana Trevisan: “Pago ha sofferto molto. Serena Enardu? Mio figlio diceva che…”

“Pago ha veramente sofferto per la sua fidanzata, me ne ha parlato”. A raccontarlo è Miriana Trevisan che, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me ha parlato tra le altre cose anche del suo rapporto con l’ex marito, Pago, dal quale ha avuto il figlio Nicola.

Tra il cantante e l’ex ragazza di Non è la Rai c’è ora un rapporto di profonda stima e amicizia. Per ben due volte si sono sposati e per due volte si sono lasciati. Ma, ci tiene a specificare oggi Miriana, non c’è stato alcun ritorno di fiamma dopo la partecipazione di Pago a Temptation Island Vip che lo ha portato alla fine della sua storia con Serena Enardu.

“Ci stimiamo molto, c’è un bel rapporto tra noi. Siamo due genitori, c’è solo questo”, ha precisato Miriana. Riguardo alla storia con la Enardu, s Lui ha veramente sofferto per la sua fidanzata, me ne ha parlato”, ha aggiunto. Dopo l’addio con Serena Enardu, sembra che Pago abbia sofferto molto e si sia confidato con l’ex moglie al riguardo.

Ma per lei Miriana Trevisan ha comunque parole di riguardo. “Non ho mai avuto l’occasione di conoscerla – ha spiegato – Lei vive in Sardegna e quando Nicola (il figlio, ndr) andava lì, dal padre, io non partivo con lui. L’ho incrociata solo una volta in aeroporto”, ha ammesso la showgirl. “Mio figlio mi diceva che Serena era dolcissima e stupenda. Mi bastava sapere che mio figlio stava bene”.

