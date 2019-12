Rovazzi festeggia a New York con Karen, gli hater: “Quanto ti fa spendere?”

Doppia ricorrenza: il compleanno della Kokeshi e sette mesi insieme

Sono volati a New York per celebrare il loro amore. Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi fanno coppia da sette mesi esatti e sono pazzi l’uno dell’altra. In più per loro la ricorrenza è doppia: la youtuber dai capelli turchini ha festeggiato in cima all’Empire State Building i suoi 25 anni. Sulle loro pagine social hanno condiviso dolci immagini di coppia e baci appassionati, ma hanno dovuto fare i conti con gli attacchi degli hater.

Sono stati molti a puntare il dito contro la coppia. Soprattutto la Kokeshi, secondo i detrattori, sarebbe fin troppo interessata al conto in banca di Rovazzi. “Mi dispiace per te, tu sei cotto di lei ma lei non la vedo convinta”, “7 mesi e 7 milioni”, “ormai il conto si svuota” hanno scritto i follower a commento delle foto, riferendosi ai numerosi viaggi della coppia in questi mesi. Da Los Angeles a Dubai, passando per le isole Turks and Caicos, insieme la coppia ha girato mezzo mondo. Sempre innamorati, sempre mano nella mano e occhi negli occhi, senza far troppo caso ai commenti velenosi… Dalla Grande Mela, postando uno scatto romantico, Fabio scrive: “Giuro che dopo questa foto smetto di farvi venire il diabete”. Ma di certo non sarà così.

(tgcom.24.mediaset.it)