Rete 4, stasera torna “Fuori dal coro”

Stasera in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano.

Al centro della puntata, l’intervista con il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (registrazione alle ore 18.00 circa), con la quale si commenteranno i temi di stretta attualità: il Mes, la manovra finanziaria, la riforma sulla giustizia, la legge elettorale e il movimento delle sardine.

Nel corso della serata, si tornerà ad affrontare lo scandalo di Bibbiano, l’inchiesta di Reggio Emilia sugli affidi dei bambini, che ha portato a svelare un meccanismo non isolato, ma presente in tutta Italia. In studio, racconti e testimonianze inedite di famiglie coinvolte; attraverso filmati e nuovi scioccanti dettagli scopriremo altre orribili “Bibbiano d’Italia”.

Infine, tra le inchieste che contraddistinguono il programma: la richiesta di diversi parlamentari di riottenere il vitalizio. Un focus sugli sprechi nelle ambasciate e gli stipendi degli ambasciatori. E poi, proseguirà il viaggio nelle strutture abbondonate in Italia, come quello che doveva essere il Museo dei Giocattoli di Roma, stimata come la più grande collezione di giochi d’Europa. Un progetto costato circa 5.5 milioni di euro ma rimasto chiuso in un deposito sulla via Ostiense. Oppure Villa De Larderel in provincia di Firenze, una villa della seconda metà del Trecento di proprietà del demanio, in totale stato di abbandono.

Tra gli ospiti della serata anche Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega Nord e candidata del centrodestra alle Regionali in Emilia-Romagna e Alba Parietti.