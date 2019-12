La sorella di Tina Cipollari preoccupata per Kikò Nalli: “Soffre per Ambra”

La storia tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo continua a destare qualche perplessità, tra i fan ma anche in famiglia.

La sorella di Tina Cipollari, Annarita, si è detta preoccupata per l’ex cognato che, pare, stia soffrendo per la ex gieffina.

La relazione tra i due, nata sotto le telecamere di Canale 5, non è stata quasi mai ben vista dalla famiglia di origine dell’hairstylist che, tuttavia, ha continuato a difendere a spada tratta la Lombardo e il loro sentimento. Negli ultimi tempi, però, qualcosa ha iniziato a scricchiolare facendo vociferare chi da sempre li segue: prima la crisi di coppia, poi il presunto tradimento di lei con Gaetano Arena e, infine, il malore di Kikò e la totale assenza di Ambra in ospedale. Una serie di indizi che, quindi, hanno fatto credere che la liaison tra i due non stesse procedendo nel migliore dei modi e, a conferma di queste ipotesi, ci sono le dichiarazioni di Annarita Cipollari.

“Mi preoccupa il suo rapporto con Ambra – ha detto la sorella di Tina al settimanale DiPiù Tv – . Lo vedo nervoso e mi ha anche confidato che non si sentono da un po’. Per me sta soffrendo e non lo vuole ammettere. Io a volte ho l’impressione che questa Ambra lo abbia stregato. A me lei non piace, lui lo sa. Infatti Kikò non me ne parla quasi mai e se io provo a nominarla lui si arrabbia. E la sua pressione ne risente”. Annarita, dunque, ha palesato pubblicamente i suoi forti dubbi sulla nuova fiamma di Kikò attribuendo anche ad Ambra parte delle cause del malessere avvertito giorni fa da Nalli.

I problemi di salute dell’hairstylist, però, pare fossero dovuti solo all’eccessivo stress cui è stato sottoposto negli ultimi tempi e, a riguardo, la sorella della Cipollari ha chiarito che Kikò si è ripreso velocemente. “Adesso è stato dimesso, ma vorrei vederlo più sereno – ha aggiunto la donna, manifestando ancora le sue perplessità nei confronti della Lombardo – . Dubito però che in questo periodo possa accadere: sta molto soffrendo e le sue pene sono soprattutto d’amore”.

Sul malore avuto qualche giorno fa, però, era stato proprio Kikò ad intervenire per chiarire che il suo corpo aveva ceduto perchè, dopo il Grande Fratello, non ha mai avuto un attimo di riposo. “Volevo rassicurare tutte le persone a me vicine e lontane. Sto bene, il mio corpo ha avuto un momento di sbandamento, ero molto stanco. Da quando sono uscito dalla casa del Grande Fratello non mi sono più fermato tra serate ed il mio vero lavoro di hair stylist – aveva detto lui, senza fare alcun riferimento ad Ambra – . Il corpo un po’ ha ceduto ma ora sto bene, gli accertamenti sono andati tutti bene”.

Luana Rosato, ilgiornale.it