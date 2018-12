Il dramma di Randi Ingerman: “Sono epilettica. Già due volte mi hanno trovato quasi morta”

Da ormai qualche anno Randi Ingerman è lontana da riflettori. Nell’ultima puntata di Domenica Live, l’attrice e modella statunitense è tornata in tv per parlare della sua malattia.

Randi, infatti, ha confessato che da anni convive con una grave forma di epilessia. “Sono terrorizzata – dice a Barbara D’Urso – mi hanno consigliato un intervento al cervello. Intanto io vado avanti con altre cure. Mi hanno già trovato due volte quasi morta a casa”.

Le parole di Randi fanno venire i brividi: “Per anni ho avuto le crisi, ma nessuno lo capì”. Il primo attacco epilettico le sarebbe venuto durante il reality La Fattoria. “L’anno dopo mi sono trovata per terra in casa – racconta -. Mi sono spaventata. Mi hanno detto che se non fosse accaduto di nuovo non era nulla di grave”. Da quel giorno Randi ha avuto 160 crisi. “Quando ho le crisi cado per terra, mi picchio da sola. Ci si fa anche la pipi addosso. Non è per niente glamour. Poi, se ce la faccio, chiamo l’ambulanza”, ha precisato la modella statunitense.A Domenica Live, quindi, la Ingerman parla di questo lato oscuro della sua vita e di tutte le difficoltà che ne conseguono: “In quel momento non riesco a parlare. E quelle appena spiegate, di quando cado per terra. Il pericolo è anche che in questo caso rischi di soffocarti con la lingua”.

Anna Rossi, ilgiornale.it