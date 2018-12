Domenica Live, Niccolò Centioni dei Cesaroni afflitto dai problemi

Tornato negli studi di Domenica Live nella puntata di domenica 9 dicembre, Niccolò Centioni, alias Rudy Cesaroni nella serie tv I Cesaroni, ha parlato a Barbara D’Urso ancora una volta della difficile situazione economica in cui versa. Accompagnato dalla madre, entrambi hanno confessato che dietro questa drammatica condizione c’è lo zampino di papà: “Era il padre che gestiva i soldi che guadagnava lavorando perché lui era ancora piccolo”. Quei soldi sarebbero dovuti servire per il futuro di Nicolò, ma tutto i risparmi sono spariti: “Divenuto maggiorenne ha trovato solo una piccola parte“. Poi però i due precisano: “Non stiamo accusando il padre di appropriazione indebita anzi – ha spiegato Niccolò – mi faceva spendere i soldi in tutto quello che volevo”. Quel piccolo tesoretto è bastato all’attore per acquistarsi una casa e per iniziare a pagarsi il mutuo. Il padre aveva garantito appoggio al figlio ma “non mi ha mai aiutato”. L’aiuto non è arrivato nemmeno quando “non avevo più soldi”. Non potendo più pagarsi il mutuo, quindi, ha dovuto rinunciare alla casa e adesso “mio padre la sta vendendo”.

