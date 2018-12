Ascolti tv, vince nuovamente Fazio

Continua il successo del programma “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio che in prima serata su Rai1 ieri, domenica 9 dicembre, ha vinto il prime time con 3 milioni 883 mila spetttatori e uno share del 15.8. A seguire, bene anche “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo” che ha raccolto 2 milioni 361 mila spettatori e uno share del 14.8. Su Rai2 la puntata di “NCIS” ha totalizzato 1 milione 523 mila spettatori (6.1 di share), mentre l’episodio della serie “S.W.A.T.” è stato visto da 1 milione 482 mila spettatori pari ad uno share del 6.1. La serata di Rai3 prevedeva il film “Joy”, che ha registrato 1 milione 113 mila spettatori e uno share del 4.9, mentre a seguire “Dottori in corsia” è stato da visto in media da 488 mila spettatori e il 3.8. Nel daytime di Rai1, bene “Linea verde” con 3 milioni 12 mila spettatori e il 21.3 di share. Altro successo per “Domenica In”: il programma di Mara Venier ha realizzato 2 milioni 825 mila spettatori (share 17.8) nella prima parte e 2 milioni 245 mila (share 15.7) nella seconda confermandosi il più visto della propria fascia oraria. A seguire “La prima volta”, il programma condotto da Cristina Parodi, ha realizzato 1 milione 806 mila spettatori, con l’11.5 di share. Nel preserale di Rai1 “L’Eredità” ha segnato complessivamente 4 milioni 200 mila spettatori e il 20.6 di share, mentre in tarda serata in evidenza “Speciale Tg1” con 719 mila pari ad uno share del 9.6.

Da segnalare la seconda parte di “Unomattina in famiglia” con 1 milione 795 mila spettatori e uno share del 24.5 e su Rai2 la seconda parte di “Mezzogiorno in famiglia” con 1 milione 457 mila e l’11.7.

Nel pomeriggio sportivo di Rai2, “Quelli che il calcio” ha registrato 1 milione 257 mila e il 9, a seguire “Dribbling” con 802 mila e il 5.4 mentre la seconda parte di “Novantesimo minuto” ha registrato 1 milione 45 mila e il 5.2. Bene in seconda serata “La domenica sportiva” con 1 milione 48 mila e il 5.7 e “L’altra DS” con 579 mila e il 5.9.

Su Rai3 ancora ottimi ascolti per la puntata di “Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata che ha ottenuto 1 milione 491 mila spettatori e l’ 9.8 di share. Sempre in evidenza anche “Kilimangiaro” con 1 milione 581 mila spettatori e uno share dell’10.2. Molto bene nell’access prime time “I dieci comandamenti” con 1 milione 250 mila e il 5.1.

Complessivamente le reti Rai si aggiudicano il prime time con 8 milioni 220 mila spettatori e il 33.3 di share e le 24 ore con 4 milioni 122 mila e il 37.1.