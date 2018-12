Arriva in Italia “In The Dark”, la serie crime firmata dal premio BAFTA Danny Brocklehurst

Martedì 11 e 18 dicembre, ore 21.10 in esclusiva su laF (Sky 135)

La miniserie BBC, tratta dai bestseller di Mark Billingham, vede come protagonista la coraggiosa e anticonformista detective Helen Weeks

Quando ami qualcuno, puoi mai davvero dire di conoscerlo? Da questo spunto nasce “In The Dark”, miniserie BBC in 4 puntate, in onda martedì 11 e 18 dicembre 2018 in prima tv assoluta alle 21.10 su laF (Sky 135).

Tratta dai romanzi bestseller “Time of Death” e “In The Dark” dello scrittore inglese Mark Billingham e adattata per la tv dal premio BAFTA Danny Brocklehurst (Shameless, Ordinary Lies, The Driver), la serie, divisa in due indagini, al suo primo appuntamento in UK ha toccato gli 8 milioni di spettatori e ha suscitato gli entusiasmi della critica – per il Guardian ha “un esordio pungente e ironico, un buon ritmo, con molteplici aspetti che si vedono solo nelle serie crime abilmente costruite” mentre il Daily Telegraph ne sottolinea la “premessa intrigante e l’atmosfera piena di inquietudine”.

È la talentuosa MyAnna Buring (Downton Abbey, The Twilight Saga) a dare il volto alla protagonista Helen Weeks, detective determinata e coraggiosa, ma anche umana e fragile, e che verrà coinvolta nei due casi più complicati e personali della sua carriera, proprio mentre inizia il difficile periodo della maternità. Quando il marito di una sua amica di infanzia viene accusato del rapimento di due giovani ragazze, Helen è costretta a tornare nella sua città natale e affrontare un oscuro segreto sepolto nel suo passato. Nella seconda indagine, arrivata quasi al termine della gravidanza, si ritrova invece in una tragica spirale di violenza in una cupa Manchester e che la obbligherà a mettere in discussione anche i suoi rapporti più stretti. Perché fare i conti con se stessi, il proprio passato e i propri affetti, a volta comporta anche scendere nell’oscurità.

Prodotta da Hugh Warren (Tredici, Call The Midwife) e da Hilary Martin (In The Flesh, The Secret Of Crickley Hall), “In The Dark” vede tra gli attori anche Ben Batt (Shameless, Captain America – Il primo Vendicatore), nei panni di Paul Hopkins, compagno e collega di Helen mentre l’affascinante David Leon è il detective Adam Perrin ed Emma Fryer (Kill List, Home Time) è Linda Bates, amica d’infanzia della protagonista e moglie del presunto rapitore.

“Sono felice di poter dare vita ai meravigliosi capolavori di Mark Billingham – ha dichiarato lo sceneggiatore premio BAFTA Danny Brocklehurst -. Il genere crime è interessante solo quando è raccontato attraverso personaggi ben costruiti, e Mark ha creato con Helen Weeks un personaggio molto brillante: una poliziotta non solo determinata ma anche ironica, che si ritrova intrappolata tra le difficoltà della maternità e che deve accettare a malincuore la vulnerabilità che ciò comporta. Trovo infinitamente affascinante il tema chiave del dramma -quanto sappiamo davvero di chi ci è più vicino? – e il fatto che la vita di Helen abbia segreti e risvolti inaspettati rende la serie ancora più avvincente”.

L’appuntamento con “In The Dark”, 4 episodi da 60 minuti ciascuno, è per martedì 11 e 18 dicembre alle ore 21.10 su laF (Sky canale 135)per il ciclo Bestseller in Tv ed è disponibile su Sky On Demand e Sky Go.