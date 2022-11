Stasera X Factor, terzo live con YUNGBLUD e Sangiovanni. Le anticipazioni

Puntata al cardiopalmo a X Factor 2022, stasera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sarà uno spietato “tutti contro tutti” che si concluderà con una doppia eliminazione. Tutte le anticipazioni

Il terzo Live sarà una puntata al cardiopalmo a X Factor 2022, lo show Sky Original prodotto da Fremantle. E sarà uno spietato “tutti contro tutti” che si concluderà con una doppia eliminazione. Dopo l’esito inaspettato della settimana scorsa, che ha visto Rkomi perdere il suo primo concorrente, Iako, arriva uno scontro diretto tra tutti gli artisti in gara, e nessuno potrà dirsi al sicuro fino all’ultimo minuto. Sul palco del Teatro Repower di Milano, a guidare la diretta in una serata carica di tensione ci sarà Francesca Michielin. A questo Live, come detto, Rkomi arriva con due artisti al pari di Ambra Angiolini; Dargen D’Amico e Fedez, invece, hanno ancora la squadra al completo.

LE ASSEGNAZIONI

Nell’assegnazione dei brani, questa settimana i giudici hanno potuto scegliere insieme ai propri ragazzi le canzoni senza un tema prestabilito: Fedez ha voluto per Linda “Still Don’t Know My Name” di Labirinth, “I’ Te Vurria Vasà” per Dadà e “Brainstorm” degli Arctic Monkeys per gli Omini; Ambra ha assegnato ai Tropea “Luna” dei Verdena e “Insieme a te non ci sto più” di Caterina Caselli a Lucrezia. Dargen D’Amico ha scelto “Laura non c’è” di Nek per i Disco Club Paradiso, “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti per Beatrice Quinta e “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco per Matteo Orsi; Rkomi ha selezionato “Ti voglio” di Ornella Vanoni per i Santi Francesi e “Summertime Sadness” di Lana Del Rey per Joėlle.

GLI OSPITI DEL TERZO LIVE

Super ospite internazionale del terzo live è YUNGBLUD: la nuova star inglese del rock, con oltre 3,5 miliardi di stream totali, presenterà sul palco di X Factor il suo ultimo singolo “Tissues”, tratto dal nuovo album dal titolo omonimo “Yungblud” che ha debuttato alla prima posizione nella classifica in UK, Australia, Irlanda e in Nuova Zelanda. Raramente un artista ha avuto fin dall’inizio un impatto culturale così importante, già assunto ad icona rock n’roll per la Generazione Z, la sua musica si batte in difesa dei più deboli e di chi viene posto ai margini della società, conquistando legioni di fan in tutto il globo. L’artista – che ha ricevuto gli elogi di leggende del rock come Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Steve Jones e Dave Grohl – tornerà in Italia per un attesissimo concerto che si terrà venerdì 10 marzo al Mediolanum Forum di Milano.

Ad infiammare il palco di X Factor 2022 ci sarà Sangiovanni, reduce dal successo del suo ultimo singolo “Fluo” e da due anni record con oltre 100 mila spettatori ai suoi concerti, 34 certificazioni tra Dischi di Platino e Oro e più di 500 milioni di stream. Numeri da capogiro che lo hanno portato a conquistare anche la Spagna, raggiungendo il primo posto in radio con la canzone “Mariposas” ed esibendosi al Gala Dei Los40 Awards, il più importante evento musicale spagnolo, davanti ad artisti come Rosalia, Ava Max, Anitta e Aitana.

Un secondo dopo la fine della puntata partirà come sempre Hot Factor, condotto da Paola Di Benedetto, una delle voci più apprezzate di RTL 102.5, tra i media partner di #XF2022, che guiderà lo spazio dedicato ai commenti a caldo di giudici e concorrenti. Paola sarà anche alla guida dell’Ante Factor, l’appuntamento che precede le puntate dei Live Show (a partire dalle ore 21.10 su Sky Uno e in streaming su NOW) e racconta le emozioni in diretta dal backstage.

I Live Show di X Factor 2022 sono ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il mercoledì successivo al primo on air sono poi proposti in prima serata su TV8.

