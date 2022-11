Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi abbracciati e felici come ai vecchi tempi

La coppia paparazzata insieme alle figlie Sole e Celeste sulle Dolomiti, tra coccole e complicità

Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è tornato l’amore. Sono felici e affiatati come ai vecchi tempi in vacanza sulle Dolomiti con le figlie Sole e Celeste. I paparazzi del settimanale Diva e Donna li hanno sorpresi durante una passeggiata ad alta quota, tutti presi da abbracci e coccole. Il periodo di crisi e lontananza se lo sono lasciato alle spalle e ora sono pronti a ricominciare insieme.

Amore ad alta quota

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno ritrovato la sintonia e le foto della loro minivacanza con le figlie a San Cassiano lo dimostrano senza ombra di dubbio. Mentre passeggiano insieme si perdono in coccole e abbracci. La conduttrice chiude gli occhi e si abbandona tra le braccia del marito mentre lui la stringe a sé, si scattano selfie di coppia, ridono e si scambiano sguardi d’intesa, le loro dita si intrecciano mentre siedono al tavolino di un ristorante. Con loro in montagna ci sono anche le figlie Sole (9 anni) e Celeste (7 anni) che portano a spasso gli alpaca e i cagnolini mentre mamma e papà non le perdono di vista.

Cercano di sfuggire al gossip

Michelle Hunziker aveva postato su Instagram uno scatto dalla sua vacanza sulle Dolomiti, seduta su una roccia e con il paesaggio maestoso sullo sfondo. Di Tomaso Trussardi però non c’era traccia. Cercano di vivere il loro amore ritrovato lontano dal clamore mediatico in attesa di uscire allo scoperto quando sarà il momento giusto, anche se per una coppia amata come sono loro è difficile mettersi al riparo dal gossip. E infatti, nonostante abbiano cercato rifugio ad alta quota per vivere il loro amore in santa pace, i paparazzi li hanno scovati anche lì.

Gli indizi del ritorno di fiamma

Che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avessero ripreso a frequentarsi si vociferava già da tempo. In estate la conduttrice aveva avuto un flirt con il chirurgo ed ex gieffino Giovanni Angiolini ma quando, con la fine della bella stagione, la passione si era spenta, al suo anulare sinistro era ricomparsa la fede. Michelle e Tomaso sono stati sorpresi più volte insieme, al ristorante o mentre rincasavano insieme a tarda notte e le voci di un ritorno di fiamma si sono fatte sempre più insistenti.



Il secondo capitolo della storia d’amore

A proposito della separazione, arrivata dopo 10 anni d’amore, Michelle Hunziker aveva detto al settimanale tedesco Bunte: “Certamente mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo lasciati”. Tomaso Trussardi ha commentato al Corriere della Sera il flirt che lei ha avuto con Giovanni Angiolini dicendo: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”. Ora le incomprensioni e i conflitti sono stati archiviati e sono pronti a ricominciare. “Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro… in amore tutto è possibile”, ha detto Michelle Hunziker. E il secondo capitolo della storia con Tomaso Trussardi ne è la prova.